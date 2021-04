Verwarde man steekt met mes, slachtoffer (70) in veiligheid gebracht in bakkerij

Het slachtoffer werd in een bakkerij in veiligheid gebracht (Foto: News United / Floris Kayim)

Een 40-jarige man heeft gisterochtend met een mes gezwaaid in Almelo. Hij bezorgde daarmee een 70-jarige man een steekwond. Het slachtoffer werd in veiligheid gebracht in een nabijgelegen bakkerij.

Het incident vond rond negen uur 's ochtends plaats aan de Bornerbroeksestraat. De 40-jarige man had het gemunt op een 70-jarige. Hij rende hem achterna op straat en bedreigde hem. Het slachtoffer wist een bakkerij binnen te rennen en dankzij snel en kordaat optreden van het personeel, kon hij in veiligheid worden gebracht. In de bakkerij bleek dat de verdachte toch kans had gezien het slachtoffer een steekwond toe te brengen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Toen de politie arriveerde bij de bakkerij, stond de verdachte nog steeds voor de winkel met een mes in zijn hand. De 40-jarige man, die verward overkwam, is aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex. Daar is gezien zijn mentale gesteldheid ook een GGD-arts voor hem gewaarschuwd.

Slachtofferhulp

Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed, al laat de politie weten dat het incident wel enorm veel indruk op hem heeft gemaakt. Zowel voor hem, als voor de mensen die getuige zijn geweest, is slachtofferhulp geregeld.