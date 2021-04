Samenzijn belangrijker dan ooit tijdens regionale scoutingwedstrijden

De R.S.W. zijn de voorbode van de landelijke versie. In het pre-coronatijdperk streden alle scouts in Twente tegen elkaar op het Beundersveld in Beckum. Dat zou zomaar een enorme groep van honderden jongeren kunnen worden, dus dit jaar gaat dat anders. Alle groepen hebben hun tentje opgezet op eigen terrein en de jury houdt het op afstand nauwlettend in de gaten via camera's. Zo kunnen de wedstrijden alsnog doorgaan.

Vandaag is dat strijdtoneel dus verspreid over verschillende dorpen en steden. De jury zit weggestopt in een clubgebouw van een van de deelnemende groepen. Via laptops krijgen de juryleden foto's en video's van de opdrachten om ze goed of af te keuren. De scoutinggroep met de meeste punten mag namens 'Twenteland' naar de landelijke strijd.

Marty is één van de juryleden bij de regionale scoutingwedstrijden (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Buitenkeuken bouwen

In Almelo, tussen de bomen op het terrein van de J.F.Kennedygroep, wordt gebouwd aan buitenkeukens. Voor deze opdracht hebben de patrouilles tweeënhalf uur. Van hout, touwen, planken en een stuk zeil moeten ze een keuken bouwen waarop iedere patrouille zijn eigen avondmaaltijd klaarmaakt.

De ene groep gaat sneller dan de andere, met een paar stevige knopen bouwen sommige groepen toch hele stevige stellages. "Ik ben best wel ambitieus ingesteld, dus eigenlijk wil ik ook winnen. Maar daar gaat het hier niet echt om, het is vooral heel erg leuk om meer bij elkaar te zijn. Om samen buiten dingen te doen, lekker bewegen." De pas geleden vijftien jaar geworden Sophie Jansen lacht haar tanden bloot. Ook bij de andere jongeren zie je dat ze echt genieten.

Gezelligheid

Elianne den Bakker is assistent-patrouilleleider en net zo'n ambitieuze jongedame als haar vriendin Sophie. "Als je naar de landelijke gaat, dan is dat leuk meegenomen, want dan heb je nog een keer gezelligheid. Maar dat is eigenlijk ook wel waar het hier om gaat." Elianne moet straks vuur maken om de avondmaaltijd voor haar patrouille op te kunnen koken.

Een van de patrouillegroepen tijdens een opdracht (Foto: RTV oost, Oscar Siep)

De leiding aanschouwt het van enige afstand. "Het is vanuit Scouting Nederland tot 18 jaar toegestaan om mee te doen, goed dat het kan." Arjan Elstgeest is jurylid en ziet de grappige filmpjes voorbij komen. Hij kijkt licht melancholisch terug op zijn eigen jeugd. "Natuurlijk kan ik het me nog herinneren. Ik mocht mee naar de landelijke wedstrijden, dus dat was best spannend!"

Samen doen belangrijk

Vorig jaar vielen de wedstrijden middenin de eerste lockdown, toen alles werd afgelast. Arjan is blij dat het weer kan. "Ze genieten altijd natuurlijk, het ziet er nu alleen iets anders uit. Iedereen is vrolijk, misschien is het niet alleen door de context. Je ziet dat het wel belangrijk is om samen te zijn en te doen."

De wedstrijd duurt tot tegen de avondklok, zodat iedereen op tijd thuis kan komen.