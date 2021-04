Kat in Vriezenveen doodgeschoten met luchtbuks

In Vriezenveen is kat Angel vanochtend doodgeschoten met een luchtbuks. Welke dierenbeul dit op z'n geweten heeft, is onbekend.

Onverlaten hebben vermoedelijk in de wijk rond de Julianastraat met een luchtbuks geschoten op het diertje. Een operatie door de dierenarts mocht niet meer baten, het katje overleed vanmiddag op de operatietafel.

De baasjes van Angel vonden hem vanochtend vroeg in de keuken tussen het braaksel en de ontlasting. Aangezien ze er geen vinger achter konden krijgen wat het beestje mankeerde, zijn ze er ermee naar een dierenarts gegaan. Aanvankelijk werd gedacht dat Angel aangereden was, maar bij nader onderzoek kwam een schotwond aan het licht. Het kogeltje uit de luchtbuks had zoveel schade aangericht, dat herstel niet meer mogelijk bleek.

Verdriet

De familie is zeer ontstemd over de gewelddadige dood van hun huisvriendje. Niet alleen de volwassenen, ook de kinderen zijn erg verdrietig dat ze hun maatje verloren hebben. Inmiddels is er aangifte gedaan en hopen ze dat de dader of daders gevonden worden. Dierenarts Jos was ook ontdaan en bewaart het overschot en de foto's, voor het geval het als bewijsmateriaal zou moeten dienen.