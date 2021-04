Titel ver weg voor volleybalsters Apollo 8 na tweede nederlaag in finale tegen Sliedrecht

Sliedrecht was vorige week in eigen huis met 3-0 te sterk en vandaag wist het in Borne ook met die cijfers te winnen. In de eerste set was het tot aan het einde spannend, maar de set ging wel weer naar Sliedrecht met 25-23. In de tweede was het verschil groter: 25-20. Ook in de derde had Sliedrecht telkens een voorsprong en bij 25-20 was het voorbij.

Zaterdag derde duel

Door de zege van vandaag kan Sliedrecht volgende week zaterdag in eigen huis de titel binnenslepen. Als Apollo 8 dan wint, volgt er een vierde duel op woensdag 28 april. Een eventuele vijfde wedstrijd is op zaterdag 1 mei.

Eurosped

Eurosped kwam eerder vanmiddag in actie in de degradatiepoule en verloor met 3-1 van VCN. Daardoor verliest de ploeg de koppositie in de stand. Overigens spelen de ploegen in de degradatiepoule nergens om. Er degradeert in verband met corona geen enkele ploeg dit seizoen. Set-Up'65 zou vandaag tegen FAST spelen, maar dat duel is vanwege enkele coronabesmettingen uitgesteld.