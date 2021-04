Seizoen Jolly Jumpers voorbij na nederlaag in beslissende wedstrijd play-offs

In de reguliere competitie was Batouwe als derde geëindigd en de ploeg uit Tubbergen als zesde, maar van dat verschil was in de eerste twee duels weinig te merken. Batouwe won dinsdag in eigen huis met 74-69 en Jolly Jumpers was donderdag thuis met 79-68 te sterk.

Spannende wedstrijd

Vandaag zou in de best-of-3 dus een beslissing vallen. Het duurde even voordat beide ploegen waren warmgedraaid en dat resulteerde na het eerste kwart in een 10-11 stand. In het tweede kwart schakelde Batouwe een tandje bij en daardoor was het bij rust 35-22. In het derde kwart was de Overijsselse ploeg echter weer beter en maakte het tien punten op rij: 35-32. Uiteindelijk was het verschil na dat kwart slechts een punt: 44-43. Het duel eindigde met een verschil van acht punten in het voordeel van de thuisploeg (65-57) en daarmee is het klaar voor Jolly Jumpers.