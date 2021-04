Wout Weghorst behaalt persoonlijk doelpuntenrecord, maar verliest wel van Bayern München

Bij AZ maakte Weghorst er in het seizoen 2017/2018 achttien en het jaar ervoor zeventien. Dat aantal behaalde hij ook in in zijn eerste seizoen in Duitsland, twee jaar geleden. Veel plezier zal de spits niet beleefd hebben aan zijn record. Wolfburg ging met 3-2 onderuit in eigen huis en dat was de tweede nederlaag op rij in de Bundesliga.

Champions League

Wolfsburg blijft ondanks de nederlaag nog wel derde in de stand, omdat Eintracht Frankfurt ook verloor. De eerste vier gaan in Duitsland naar de groepsfase van de Champions League. Borussia Dortmund is de nummer vijf met acht punten achterstand op Wolfsburg, maar die ploeg heeft nog een duel tegoed.