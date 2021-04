Bizar toeval: nu ook in Enschede op scherp staande oorlogsgranaat gevonden

Voor de tweede dag op rij is in Twente een op scherp staande oorlogsgranaat gevonden. De kruitdampen van de gisteren gevonden granaat waren amper opgetrokken, toen de politie vanmiddag verrast werd door een telefoontje over nóg een projectiel.

Het was de 15-jarige Nicky, die vanmiddag aan het magneetvissen was aan de Oude Deventerweg in Enschede, die dit keer beet had. Hij haalde de granaat naar boven en schakelde direct de politie in. "Deze jongen heeft uitstekend gehandeld", zegt politiechef Harrie Sikkenga.

Net als de granaat die gisteren werd gevonden in De Lutte gaat het ook dit keer om een exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog. En omdat ook deze nog op scherp staat, moet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) er opnieuw aan te pas komen. Vanavond nog zal de granaat tot ontploffing gebracht worden, op de plek waar amper acht uur eerder de vorige ontplofte. "Dit is echt puur toeval", aldus Sikkenga.

Opvallend genoeg viste dezelfde Nicky vorige maand ook al een op scherp staande oorlogsgranaat op. Dat was in het water van de gracht rondom huize Almelo. Ook toen bracht de EOD het projectiel tot ontploffing.

Granaat De Lutte

Gistermiddag begon de soap van de eerste granaat. Een man had in De Lutte een granaat gevonden, maakte een foto, alarmeerde de politie en ging naar huis. Toen de politie ter plaatse kwam, was de granaat spoorloos verdwenen. Die was in de tussentijd meegenomen door twee oudere wandelaars uit Enschede, die geen flauw idee hadden dat het ding nog op scherp stond, zo bleek later.

Pas vanochtend, toen de twee vinders naar Radio Oost luisterden, drong het besef door dat ze een gigantisch risico hadden genomen. De man des huizes belde de politie en zodoende kon de granaat tot ontploffing gebracht worden op Zuidkamp, de voormalige legerplaats op Vliegbasis Twenthe. Op die plek zal vanavond ook de tweede granaat tot ontploffing gebracht worden.