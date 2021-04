GA Eagles wint topper van Almere City, record voor doelman Jay Gorter

Go Ahead Eagles heeft vanavond de topper tegen Almere City in eigen huis met 3-0 gewonnen. Voor Jay Gorter was het een extra mooie avond, want de doelman hield voor de 23e keer (in 33 duels) dit seizoen 'de nul' en evenaarde daarmee het record van wijlen Tonny van Leeuwen.

De eerste kans was voor Almere. Na tien minuten kopte Radinio Balker net naast het doel van Jay Gorter. Jacob Mulenga was kansrijk namens Go Ahead, maar tikte en voorzet van Bradly van Hoeven op de buitenkant van de paal. Kort erna was het wel raak. Luuk Brouwers vond Martijn Berden en die schoot de 1-0 binnen.

Verheydt gevaarlijk

Bijna was het binnen een minuut gelijk, maar voormalig Eagle Thomas Verheydt kopte over. Brouwers schoot zelf naast na een zeer fraaie aanval van Go Ahead, maar bleek daarbij ook buitenspel te staan. Verheydt probeerde het opnieuw met het hoofd, dit keer ging zijn inzet voorlangs. Het bleef bij 1-0 in de eerste helft. Opvallend feitje in dat eerste bedrijf was dat arbiter Bas Nijhuis uit Enschede pas na 42 minuten voor de eerste keer, behalve voor het begin, floot.

Kansen aan beide kanten

Na rust moest dat al na anderhalve minuut. Go Ahead Eagles kreeg een vrije trap en die schoot Justin Bakker bijna binnen. Doelman Michael Woud bracht knap redding. Verheydt liet zich opnieuw zien voor het doel van Gorter, maar wist een voorzet net niet binnen te glijden. Na een uur schoot Mulenga over op aangeven van Berden.

Beukema maakt zijn achtste

Na ruim een uur werd het 2-0. Sam Beukema mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding op Giannis Botos en schoot zijn achtste van het seizoen binnen. Van Hoeven ging met een schot voor de derde van Go Ahead, maar zag Woud redden. Kort voor het einde maakte Sam Hendriks de derde wel en kort erna was het afgelopen.

Record Gorter

Gorter pakte dus zijn begeerde record. Vorige week lukte het nog niet tegen De Graafschap, maar vanavond liet hij weer eens geen bal door. Hij komt daarmee op gelijke hoogte van Tonny van Leeuwen, die in het seizoen 1970/1971 als doelman van GVAV ook 23 keer zijn doel schoon hield. Gorter heeft nog vier duels om het record scherper te stellen. Wereldwijd staat Gorter met zijn prestatie momenteel op een tweede plek. Go Ahead pakte als ploeg ook nog eens een record.

GAE blijft vijfde

Door de zege loopt Go Ahead drie punten in op Almere City, dat door de nederlaag naar de vierde plek zakt. Het verschil tussen de twee is nu twee punten. De Graafschap is de nummer twee, een plek die ook recht geeft op directe promotie, en heeft vijf punten meer dan Go Ahead. Het komt in deze speelronde echter pas maandagavond in actie.

Go Ahead Eagles - Almere City FC 3-0

1-0 Berden (20)

2-0 Beukema (64/strafschop)

3-0 Hendriks (87)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Hammouti

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Bakker, Kuipers (Abdat/88); Lucassen, Botos (Idzes/83), Brouwers; Berden (Eersteling/83), Mulenga (Hendriks/77), Van Hoeven.

Almere City FC: Woud; Mannes, Mirani, Breedijk, Balker (Lesquoy/31); Smeets, Hammouti, Koolwijk (Receveur/83); Kaandorp (Yeboah/46), Verheydt, Bouyaghlafen (Alhaft/46).