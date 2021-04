Jay Gorter na record: "50 jaar later en een klein pikkie van 20 doet dat even"

Het was een bijzondere avond voor Jay Gorter. De doelman van Go Ahead Eagles evenaarde het 50 jaar oude record van Tonny van Leeuwen door voor de 23e keer geen doelpunt tegen te krijgen dit seizoen. Dat deed hij in 33 wedstrijden. Na afloop was hij dan ook erg trots.

Op de vraag wat er door hem heen gaat heeft de doelman dan ook geen goed antwoord: "Ik besef het nog niet helemaal. Ik kan er gek genoeg geen antwoord op geven, want het is teveel." Gorter viel na het laatste fluitsignaal op zijn knieën. "Een clean sheet is heilig voor een keeper en als je dan ook nog bovenaan staat, samen met iemand anders, in Nederland, dan zak je wel even op de knieën. 50 jaar later en een klein pikkie van 20 doet dat even", legt hij met een grote glimlach uit.

Geweldig team

De laatste minuten kneep hij hem wel af en toe en was het aftellen: "Ik zou liegen als dat niet zo was. Ik zag Breedijk mee naar voren komen de laatste twintig minuten. Toen dacht ik wel bij mezelf, die gaat het niet van me afpakken. En dan heb ik een geweldig team voor me staan, wat het even belangrijk voor me vindt als ikzelf en die geven gas. En dan is het gewoon een teamprestatie vandaag." Gorter heeft nog even de tijd om het record alleen te pakken en uit te breiden. "Binnen de 34 wedstrijden gehaald en nog vier te gaan, laten we hem scherp zetten", aldus de zeer trotse goalie.

