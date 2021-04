Typhoon wint met 'Stotteren' de Willem Wilminkprijs voor Beste Kinderlied van 2021

Voor de zevende editie van de kinderliedjeswedstrijd kwamen ruim 150 inzendingen binnen. De jury nomineerde daarna vijf nummers en ‘Stotteren’ kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. "Typhoon is erin geslaagd om in zijn rap twee onverenigbaar lijkende begrippen met elkaar te verzoenen: stotteren en rappen", aldus het juryrapport.

Het nummer werd door Typhoon gemaakt voor het tv-programma Klokhuis. Anneke Dorsman nam zondagmiddag namens dat programma de prijs in ontvangst in het Wilminktheater in Enschede, als afsluiting van de Kindermuziekweek.

Typhoon, die elders in het land was voor repetities, was erbij via een videoverbinding. Hij schreef het nummer op basis van zijn eigen ervaringen en wil hiermee stotterende kinderen een hart onder de riem steken. “Stotteren is geen handicap maar een extra middel. Je wordt er creatiever van met woorden.”

Willem Wilmink

De Willem Wilminkprijs voor het Beste Kinderlied, vernoemd naar de in 2003 overleden Enschedese dichter en schrijver, is een initiatief van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van 5.000 euro. De publieksprijs voor het beste kinderlied gaat dit jaar naar het nummer 'Ziekenhuis' van tekstschrijver Jurrian van Dongen, met muziek van Rutger de Bekker en gezongen door Maarten Heijmans.