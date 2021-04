KNVB Beker-topscorer Mike Reuvers kijkt met dubbel gevoel vooruit naar bekerfinale

Reuvers maakte in de tweede kwalificatieronde van het bekertoernooi maar liefst vier doelpunten in het gewonnen duel met ASWH. Staphorst werd vervolgens in de eerste ronde van het hoofdtoernooi gekoppeld aan PEC Zwolle, maar de club uit de derde divisie moest noodgedwongen het bekeravontuur staken vanwege de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet. Daardoor stokte de productie van Reuvers. Samen met Niels Springer van OFC en Guytano dos Santos van SteDoCo leidt Reuvers nog altijd in het topscorersklassement met vier treffers.

Tadic, Labyad en Haller

De aanvaller heeft het bekertoernooi derhalve met belangstelling gevolgd. "Het houdt me wel bezig. Na iedere ronde ga je toch even spieken of iemand boven je is gekomen. Ik sta nog steeds bovenaan en we hebben nog één wedstrijd te gaan", vertelde Reuvers op Radio Oost.

"Dusan Tadic is de grootste concurrent, want die heeft er ook drie gemaakt. Dus die hoeft er nog maar eentje te prikken om gelijk te komen. Volgens mij sta je op alfabetische volgorde dan nog altijd bovenaan. Sebastian Haller (2 goals, red.) moet er vanavond dan nog twee maken en Zakaria Labyad (3 goals, red) ook nog maar één. Maar die laatste is geblesseerd volgens mij."

Coronaseizoen

"Als ik vanavond nog altijd bovenaan sta, is het mooi meegenomen en ik heb ook nog niet gehoord of ik er wat mee kan verdienen of iets dergelijks", vervolgt hij. "Maar het is toch wel leuk als je bovenaan komt aan het eind van de streep. Helemaal na zo'n seizoen natuurlijk. Want wie weet had ik tegen PEC Zwolle ook nog wel een goal mee kunnen pikken. Dus dan is het helemaal wel iets speciaals."

Reuvers hoopt zich uiteraard in de geschiedenisboeken te nestelen, maar toch kijkt hij met een dubbel gevoel naar de finale vanavond. "Stiekem hoop ik op een verrassend resultaat, maar ik ben zelf wel een Ajacied dus ik ben wel voor Ajax. Ik hoop dat ze 'm winnen. Maar als ik topscorer wil worden heb ik liever dat iemand van Vitesse 'm erin schiet. En dat het bij 1-0 blijft en dan is het klaar", aldus Reuvers.

Beluister hieronder het radio-interview met Mike Reuvers.