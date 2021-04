Is het een flitspaal? Nee hoor, dit apparaat maakt duidelijk welk verkeer de Sallandse Heuvelrug passeert

Het oogt een beetje als een combinatie van een koelkast en een flitspaal, maar het apparaat waarmee vandaag voor het eerst geëxperimenteerd wordt in Holten en Nijverdal, is dat geen van beide. Het gaat om een nieuw soort verkeerscamera, die duidelijk moet maken welk verkeer gebruik maakt van de toeristische route over de Sallandse Heuvelrug.

Het apparaat is van ondernemer Lasse Licht uit Hengelo, die met zijn startup Mindhash de opdracht heeft gekregen van de provincie Overijssel. Er is onduidelijkheid over de mate waarin verschillende soorten weggebruikers over de Sallandse Heuvelrug trekken en die moet opgehelderd worden.

Het systeem van Licht werkt met een snel ronddraaiende laser en is gebaseerd op de zogeheten LiDAR-technologie. Dat betekent dat het apparaat lasersignalen uitzendt, die door de passerende voertuigen worden teruggekaatst en weer worden opgevangen. Er worden op die manier vijf verschillende soorten verkeer onderscheiden: voetgangers, tweewielers (fietsers/brommers), motoren, auto's en grote voertuigen, zoals campers en vrachtwagens.

Maanlanding

De technologie op zich bestaat al lange tijd en werd onder meer toegepast bij de eerste bemande maanlanding in 1969. Ook in bijvoorbeeld Tesla's wordt de technologie gebruikt, om de omgeving rondom de auto in kaart te brengen. Maar voor verkeerstellingen is het een uniek concept. Licht: "Zover ik weet is de techniek in Nederland op deze manier nog niet eerder gebruikt. Voor Overijssel is het in ieder geval nieuw".

Het apparaat zorgt hier en daar voor gefronste wenkbrauwen en een enkeling ziet het aan voor een flitspaal. "Als we hem in de middenberm zetten, dan zien we inderdaad wel dat mensen afremmen", aldus Licht. "Maar over het algemeen valt het wel mee, zo'n 95 procent past het gedrag op de weg er niet door aan."

Privacy

Ook voor schending van de privacy hoeven passanten niet te vrezen. Licht: "Een van de verschillen met andere camera's die verkeerstellingen doen, is dat deze technologie niet in staat is om mensen of kentekenplaten te herkennen. De privacy van weggebruikers is dus niet in het geding."

Vandaag stond Licht met zijn apparaat te tellen in Holten en Nijverdal. Binnenkort volgt nog eens een langere telling en dan worden de resultaten teruggekoppeld aan de provincie.