Wat vind jij: Moeten we na alle kritiek even stoppen met Fieldlab-evenementen?

Een petitie van een arts van het Bredase Amphia Ziekenhuis tegen de 538-Oranjedag is binnen een dag al meer dan 200.000 (stand zondagmiddag 17.00 uur) keer ondertekend. De gemeente Breda vraagt zich inmiddels af of het Koningsdag-evenement na deze kritiek nog wel door moet gaan.

Deze 538-Oranjedag is een Fieldlab-evenement, dat de overheid samen met wetenschappers en de evenementensector organiseert. Alle deelnemers moeten vooraf een sneltest doen, alleen met een negatief testresultaat kun je naar binnen. Vijf dagen na het evenement moeten aanwezigen weer een sneltest doen. Tot 1 mei zijn er 445 evenementen gepland. Minister Van Engelshoven (OCW) is positief: "Met deze nieuwe reeks experimenten willen we stap voor stap meer perspectief bieden."

Op het Fieldlab-evenement in Breda zijn 10.000 bezoekers welkom. Maar er is kritiek. De petitie van de Bredase arts spreekt onder andere van 'een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop': "We zetten vraagtekens bij de organisatie van zo'n groot evenement op het moment dat er een piek zichtbaar is in de coronabesmettingen en wij de reguliere zorg hebben moeten afschalen."

Ook horeca-ondernemers zijn woedend over het feit zij al maanden niets mogen en nu werkloos toe moeten kijken hoe er in de Bredase binnenstad (en op meerdere plekken in Nederland, zoals het Zwarte Cross-terrein in Lichtenvoorde) grote festivals worden georganiseerd. Dat voelt 'als een mes in de rug'.

Moeten we deze Fieldlabs (in deze vorm) doorzetten? Of is het beter om de piek in de coronagolf af te wachten? Praat met ons mee!