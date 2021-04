Eliud Kipchoge vol lof over Enschede: "Dit was de meest unieke marathon ooit"

"Om dit in tien dagen tijd voor elkaar te krijgen, is eigenlijk ridicuul", zegt Kipchoge. Hij is wereldrecordhouder op de marathon en maakte zondag zijn favorietenstatus waar door ook te winnen in Enschede. Zijn 2.04,29 betekende de snelste tijd van dit kalenderjaar. "Het was heel onzeker of deze wedstrijd door kon gaan, maar er is heel snel gehandeld door de organisatie. Daar zijn we ze super dankbaar voor"

De Nederlandse marathonloper Michel Butter sluit zich daar bij aan. "Ik voel me bevoorrecht dat ik dit in de herfst van mijn carriere mag meemaken. Ik heb tijdens het lopen een paar keer gekeken naar die vliegtuigen. Wij zijn gewend om in steden te lopen met veel publiek, maar nu voelden de vliegtuigen als support. Het was vooral perfect uitgezet en bijzonder dat je met zulke goede atleten hier kon lopen."

Ook Jill Holterman zal zich de wedstrijd nog lang heugen. Al is het alleen maar omdat ze een dik persoonlijk record neerzette van 2.28.18, en daarmee voldeed aan de olympische limiet. "Dat de marathon hier gehouden zou worden had ik echt nooit verwacht. Het was ook heel surrealistisch om in deze omgeving een wedstrijd te lopen. maar mooi dat dit in Nederland kan want dat werd wel tijd."

"Het was heel surrealistisch om in deze omgeving een wedstrijd te lopen" Jill Holterman

De organisatie zelf kijkt tevreden terug op de wedstrijd. Enschede Marathon-directeur Sandra Melief: "Die complimenten van Eliud Kipchoge kunnen we echt in onze zak steken. We hebben met een geweldig team dit in tien dagen tijd voor elkaar kunnen krijgen. Eigenlijk kan dat normaal gesproken natuurlijk ook niet, maar het maakte het overzichtelijker dat we het op een afgesloten terrein konden doen.

Bij de marathon mocht geen publiek aanwezig zijn, al probeerden sommige hardloopfans toch nog iets van de wedstrijd mee te krijgen. De meesten van hen werden vriendelijk verzocht ergens anders te kijken.