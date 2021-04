Week van de teek: kinderen worden meest op hoofd en in nek gebeten

Ben je in het groen geweest? Controleer dan op teken! Die waarschuwing is weer actueel, want nu het weer steeds beter wordt, neemt ook het aantal meldingen van tekenbeten toe. Tekenradar.nl heeft nu voor het eerst uitgezocht waar teken het meest bijten. Bij kinderen blijkt dat vooral in de nek en op het hoofd te zijn, bij volwassenen vooral op de benen.

Het is deze week de Week van de teek, waarin de focus ligt op tekenbeten en de mogelijke gevolgen. Jaarlijks krijgen mensen in Nederland meer dan een miljoen tekenbeten, waarvan de meeste mensen niet ziek worden. Zo'n 27.000 mensen krijgen er wel last van; ze krijgen de ziekte van Lyme, waarbij ze last kunnen hebben van griep, pijnlijke gewrichten of vermoeidheid.

Niet warm en vochtig, maar hoofd en benen

Tekenradar.nl heeft op basis van tweeduizend meldingen van tekenbeten uit 2019 en 2020 onderzocht waar teken over het algemeen bijten. Het leek er eerst op dat teken vooral op warme en vochtige plekjes op het lichaam te vinden waren, zoals de schaamstreek. Maar uit het onderzoek blijkt dat teken veel vaker op andere plaatsen op het lichaam worden gevonden.

Bij kinderen gaat het dus vooral om beten op het hoofd en in de nek, ruim 30 procent van de gevallen. Bij volwassenen is dat slechts 3 procent. Bij hen bijten teken veel vaker in de benen: 55 procent van de beten. Dat is bij kinderen 25 procent. Beten in de schaamstreek komen in nog geen 10 procent van de gevallen voor; 9 procent bij volwassenen, 7 procent bij de kinderen.

Tekenseizoen

Het is deze week dus de Week van de teek. "Dit jaar zagen we half februari, tijdens een warmere periode, het aantal tekenbeetmeldingen al iets oplopen. Het tekenseizoen is dus alweer begonnen", vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. "Op dit moment is het aantal meldingen aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Als het weer wat beter wordt, verwachten we een toename. Ben je in het groen geweest, controleer daarna dan je hele lichaam op tekenbeten."