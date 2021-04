Kinderen mogen weer naar de BSO: "Ik heb de leidsters gemist"

Voor de bso's gelden dezelfde coronaregels als voor de basisscholen. Dat betekent dat de kinderen geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te bewaren. Het personeel moet dat onderling wel. Mocht een kind besmet raken, dan moet de hele groep waarin dat kind zit in quarantaine.

De bso's bleven de afgelopen maanden dicht om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen en groepen daar bij elkaar zouden komen. De opvang bleef wel open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Regiomanager Meike Wever van Columbus is blij dat ze weer zoveel lachende gezichten ziet. "Daar doen we het voor. We hebben de kinderen enorm gemist. We hebben slingers en ballonnen opgehangen, er is een mascotte, we maken er een echte feestweek van."

De kinderen op de bso worden in groepen ingedeeld en mogen niet mixen (Foto: RTV Oost)

Sam zit samen met een groepje aan een picknicktafel fruit te eten. "Ik vind het leuk om er weer te zijn. Ik heb het wel gemist." Op de vraag wat hij dan vooral gemist heeft antwoordt hij resoluut. "De leidsters, want die heb ik al heel lang niet gezien. Ik vind het wel leuk dat ik ze nu weer zie."

Speciaal voor de feestweek worden de kinderen getrakteerd op ijsjes. Toch is het op sommige punten wel iets strenger geworden dan de kinderen gewend waren. "De kinderen mogen wel bij elkaar zitten en hoeven ook geen afstand te houden van de pedagogisch medewerkers", vertelt Meike Wever. "Wel houden we de basisgroepen nu apart, er mag niet meer gemixt worden."

"Normaal renden ze hier door elkaar buiten, dat wordt wel even wennen voor iedereen. Ze moeten bij hun eigen clubje blijven, het zijn een soort bubbels. Het lukt ons niet om dat per school te doen, dan zouden we ruimtegebrek hebben, maar we doen dat op leeftijd. We proberen de risico's hiermee echt in te perken."