Weghorst over gevoelige uitspraken: "Ik ben geen corona-ontkenner"

Wout Weghorst is teruggekomen op zijn interview van vorige week in het programma Sportstudio van ZDF. Daarin werd hij geconfronteerd met een eerdere post op Instagram waarin hij zei: "Stel je eens voor dat er een virus is dat zo dodelijk is, dat je je moet laten testen om te weten of je het hebt" en daarbij een verwijzing naar een documentaire. Na veel vervelende reactie verwijderde Weghorst de post weer.

Hij kreeg de kans om die uitspraken te verklaren, maar deed dat vaag. Hij zei alleen: "Ik heb een beslissing genomen voor mezelf, mijn kinderen en mijn vriendin. In mijn ogen is het de beste beslissing." Daarop ontstond er ophef en werd Weghrost een corona-ontkenner genoemd. Dat ontkende hij gisteravond tegenover de NDR. "Ik wil heel duidelijk zijn: ik ben geen corona-ontkenner", begint de Bornse spits van VfL Wolfsburg.

Beter uitdrukken

"Overal ter wereld stierven er veel mensen aan, dat is schokkend", vervolgt hij. Zoals ik het nu formuleer, had ik het direct moeten doen. De vragen verrasten me. En het is niet mijn moedertaal. Ik heb er de afgelopen dagen veel over nagedacht en kan me nu beter uitdrukken..."

Laat me niet koud

"Direct na de uitzending op zaterdagavond had ik het gevoel: gebruikte ik de juiste woorden, zei ik het juiste? Toen zag ik de dagen daarna alles op internet en op Instagram en er werd ook in Nederland veel over gezegd. En dan ben ik niet iemand die het koud laat", sluit hij af.