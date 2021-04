Samenwerking theaters in Regio Zwolle moet meer keuze voor het publiek opleveren

Het gaat om het HOFtheater in Raalte, Veluvine in Nunspeet, Theater De Tamboer in Hoogeveen, Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, theater De Voorveghter in Hardenberg, de Stadsgehoorzaal in Kampen, De Meerpaal in Dronten, Theater 't Voorhuys in de Noordoostpolder, Schouwburg Ogterop in Meppel en de Zwolse theaters in Zwolle.

Samenwerking theaters Regio Zwolle (Foto: Regio Zwolle)

De gesprekken over samenwerking lopen al langer, vertelt directeur Rob Zuidema van de Zwolse theaters. Hij is ook voorzitter van het Theateroverleg Regio Zwolle. Tijdens het maken van een cultuurnota voor Regio Zwolle bleek dat er bij alle theaters behoefte was aan samenwerking en het delen van kennis.

"Waarbij we het er met elkaar over eens waren dat het eigen en unieke karakter van ieder theater voorop staat. Er zijn echter voldoende zaken, vooral achter de schermen, waar we allemaal mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan ticketsystemen, ICT of theatertechniek." Behalve de directies gingen ook andere afdelingen met elkaar in gesprek.

Afstemming theaterprogramma's

Zo moeten de contacten tussen de programmeurs er toe leiden dat er meer onderlinge afstemming komt bij het opstellen van de theaterprogramma's. Dat moet bij alle theaters de zaalbezetting optimaliseren en het publiek meer keuze geven.

Zuidema zal tevreden zijn over de samenwerking, als binnen de theaters de voordelen merkbaar zijn. Dat is het geval als de programmering spannend, afwisselend en breed is, maar ook zo is afgestemd dat er geen overlap is en het publiek in Regio Zwolle ruime keuze heeft. "En natuurlijk ook als we datgene wat we aan de achterkant aan kosten hebben bespaard, weer ten goede kunnen laten komen aan onze programmering en dus aan de theaterbezoeker."

Regio Zwolle wordt nog aantrekkelijker om te wonen en werken, met een breed en gevarieerd cultureel aanbod. Rob Zuidema, directeur Zwolse Theaters

"Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons gezamenlijke aanbod een bijdrage kunnen leveren aan het succes van Regio Zwolle. Als hier ook bijzondere voorstellingen te zien zijn, waarvoor je anders naar de Randstad moest. Regio Zwolle wordt daarmee nog aantrekkelijker als regio om te wonen en werken, met een breed en gevarieerd cultureel aanbod."