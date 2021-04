Retraitecentrum Zwanenhof in Zenderen gaat door als 'Gezondheidhuis'

De Zwanenhof in Zenderen, het voormalig retraitecentrum van de katholieke kerk, en het naastgelegen half-afgebouwde kuurhotel worden samen een 'Gezondheidhuis'. Dat is het plan van de huidige eigenaar, bouwbedrijf Bramer, en initiatiefnemer Ronald Helder.

De 49-jarige Ronald Helder uit Assen is gepassioneerd over zijn droom. In die droom worden het voormalige retraitehuis en het kuurhotel samen een 'Gezondheidhuis' waar zorg wordt gegeven aan veel verschillende doelgroepen.

Helder heeft volop plannen voor het complex: "Het plan met de retraitecentrum De Zwanenhof is om hier zorg te gaan realiseren voor mensen die kanker hebben en nazorg nodig hebben, en revalidatiezorg in het algemeen. Daarnaast zijn er ruimtes voor congressen en komt er horeca in, en daarin komen mensen te werken met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast blijft het toegankelijk voor mensen die rust zoeken, en willen wandelen of fietsen in de omgeving".

Faillissement Zwanenhof

De Zwanenhof ging eind 2019 failliet. Het lukte toenmalig ondernemer Joke Mijdam en haar compagnon niet om het bezinningscentrum rendabel te krijgen. Met een compagnon nam ze de exploitatie van de Zwanenhof in 2011 over van de paters Redemptoristen.

Met de bouw van een kuurhotel zou een vaste stroom inkomsten worden gegenereerd met patiënten die er na een knie- op heupoperatie zouden komen revalideren. Maar door problemen met buren en daaruit voortkomende rechtszaken stokte de financiering en ging het failliet. Het kuurhotel is nooit afgebouwd.

Bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen is nu eigenaar van het Retraitehuis en het kuurhotel. Bramer bouwde dat kuurhotel al en heeft na het faillissement gekocht. Directeur Leferink ziet kansen voor het Gezondheidhuis: "waar het om gaat is dat wij de mens centraal gaan stellen in het gebouw".

Kuurhotel opvallend gebouw

Meest opvallende gebouw is het half afgebouwde kuurhotel. Het gebouw is rond en staat voor een groot deel op poten. Helder is er enthousiast over. "Ik noem het de ufo, het lijkt net zo'n ding op poten dat net geland is. Het leent zich bij uitstek voor mensen met dementie-achtige problematiek."

"Ik heb het als grap gezegd, maar ik bedoel het serieus; mijn vader had Alzheimer, die had het fantastisch gevonden als hij rond had kunnen lopen, want dan kom je altijd terug op het punt waar je vertrokken bent. In plaats van in gangen met dichte deuren, zoals het in de meeste instellingen is."

"Maar de ufo is ook voor revalidatie, het pand in aanleg staat er en er zitten hele mooie faciliteiten in zoals een zwembad, een sporthal en fysio-ruimtes. En het zou echt m'n wens zijn om ook mensen met lichamelijke en verstandelijke beperking hier tijdelijk te kunnen laten verblijven. Want de mix van mensen mensen met ouderenzorg en mensen met een beperking is een hele mooie mix".

'De droom van Zenderen'

Helder is gedreven in zijn droom. Hij heeft jaren gewerkt in die zorg, onder meer als IT-leverancier, dus hij kent de sector. De energie en passie komen voort uit zijn ervaringen met de zorg. Twee dochters van hem overleden op jonge leeftijd en zijn vader overleed aan Alzheimer. Hij heeft ideeën over hoe zorg beter kan en hoe de mens centraal moet worden gesteld.

Veel steun

Er is veel steun vanuit Twentse organisaties. De Enschedese Stichting Lucrum, die centraal inkoopt voor veel zorginstellingen, is enthousiast. Ook E-health professor Hermens van de Universiteit Twente ziet volop mogelijkheden voor zorg op afstand.

Voorzitter Hans Heijermans van de Chirurgen Coöperatie Oost-Nederland steunt het initiatief van harte. Want ook vanuit de regionale ziekenhuizen is nog steeds behoefte aan een revalidatieplek tussen het dure ziekenhuisbed en de thuisslaapkamer zonder zorg. Daarnaast steunen maaltijdleverancier Huuskes en ook onderwijsinstellingen 'De droom van Zenderen', zoals Helder zijn plan ook wel noemt.