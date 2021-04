Kort geding tussen Twente Airport en Inspectie: hier gaat het morgen om

Twente Airport en de Inspectie liggen al maanden met elkaar overhoop. Dat heeft te maken met het luchthavencertificaat. Op de luchthaven bij Enschede mogen grote toestellen als een Boeing 747 namelijk wel landen, maar niet meer zomaar opstijgen. De luchthaven moet eerst aanpassingen doen aan de infrastructuur.

Zo moeten de landingsbanen verstevigd worden en moet het voor vliegtuigen mogelijk zijn om te draaien via zogenoemde runway turn pads. Ook voldoet de start- en landingsbaan niet aan de eisen voor het laten taxiën van grote vliegtuigen.

Ontheffing

Twente Airport kreeg vorig jaar een ontheffing om drie van de zes Boeings van Lufthansa alsnog te mogen laten vertrekken. De kisten werden geparkeerd op 'Twente', omdat de luchtvaart door corona nagenoeg stil kwam te liggen.

De ontheffing voor het laten vertrekken van de grote Boeings verloopt op 30 juni. Na die datum mogen de drie geparkeerde toestellen niet meer opstijgen, tenzij de luchthaven voor die tijd de infrastructuur heeft aangepast. Volgens Twente Airport kan het al die werkzaamheden nooit voor eind juni klaar hebben. En daarom is de luchthaven naar de rechter gestapt.

Sterke zaak

"Niemand durft te voorspellen hoe het kort geding gaat lopen, maar ik denk dat we een sterke zaak hebben", zegt Jan Schuring, algemeen directeur van Technology Base, waar Twente Airport onder valt. Volgens Schuring wordt de luchthaven in het kort geding gesteund door Lufthansa.

We leggen het kort geding tussen Twente Airport en de inspectie uit in de video:

Acht ton schade

Mocht Twente Airport het kort geding toch verliezen, dan lopen de kosten volgens Schuring op richting de 800.000 euro. Gemeenschapsgeld, want Twente Airport is eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede.

"De drie Lufthansa-toestellen zijn in een coronaslaap gebracht voor zogenoemde deepstorage", zegt Schuring. "De vliegtuigen zijn luchtdicht ingepakt. Dat moet er allemaal af. Vervolgens moeten de toestellen wegvliegen naar een luchthaven in Spanje. Tel daar alle personele kosten, de kosten voor kerosine, een schadeclaim van Lufthansa en misgelopen parkeerinkomsten voor ons bij op, en de schade loopt in de acht ton."

Het langdurig stallen van zes Boeings 747 van Lufthansa moest Twente Airport vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis weer winstgevend maken. De luchthaven bij Enschede krijgt per vliegtuig tienduizend euro per jaar. Maar winst maakte Twente Airport vorig jaar niet; er was met ruim één miljoen euro zelfs sprake van een recordverlies. Geruzie met de inspectie over de geparkeerde Boeings 747, de stikstofproblematiek en een stopgezette subsidie hebben geleid tot de verliezen, stelt de luchthaven.

Miscommunicatie

Eerder liet de inspectie (ILT) tegenover RTV Oost weten dat ze haar aandacht voor Twente Airport verscherpt, omdat de luchthaven 'telkens de grenzen van de wet opzoekt'.

Schuring denkt dat de inspectie om die reden niet toe wil geven in de nieuwe 'Boeing-rel'. "Wat in mijn perceptie meespeelt, is dat de ILT het beeld heeft gekregen dat we als luchthaven dingen doen die niet mogen. We hadden vorig jaar bij het laten landen van de Boeings van Lufthansa wellicht wat duidelijker moeten communiceren met de inspectie, maar we hebben nooit iets gedaan wat niet mag."

De vliegtuigen kunnen over een jaar net zo veilig vertrekken als nu Jan Schuring, Twente Airport

De inspectie laat weten dat het, gezien de wettelijke regels, de tijdelijke ontheffing niet verder kan oprekken. "Wij vinden dat de ILT die ruimte wel degelijk heeft. De vliegtuigen kunnen over een jaar net zo veilig vertrekken als nu", zegt Schuring.

Twente Airport wist vorig jaar overigens dat de Boeings 747 die naar het vliegveld gehaald werden, niet meer mochten vertrekken. Dat was te lezen in vertrouwelijke documenten, die RTV Oost in handen kreeg.

Imagoschade

De luchthavendirecteur zit met de kwestie in zijn maag. "Het is heel jammer dat we een kort geding moeten aanspannen. Dat komt de relatie met ILT zeker niet tegen goede. Maar het bezorgt Twente Airport ook imago- en reputatieschade. Ik kan me voorstellen dat andere luchtvaartmaatschappijen nu wel twee keer nadenken voordat ze hier een groot vliegtuig willen stallen."