Inspectie geeft niet toe in kort geding Twente Airport: "Luchthaven wil er telkens een stapje bij"

Twente Airport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stonden vanochtend tegenover elkaar in de Zwolse rechtbank. Aanleiding zijn de drie Boeings 747 van Lufthansa die er geparkeerd staan en die voor 30 juni weg moeten. Daarna mogen ze niet meer opstijgen.

Tijdelijke ontheffing

Dat heeft te maken met een tijdelijke ontheffing, die eind juni verloopt. Met die ontheffing konden vorig jaar drie van de zes geparkeerde Boeings van Lufthansa alsnog vertrekken. Dit keer wil Twente Airport juist dat de toestellen voorlopig blijven staan, en wijst naar het parkeercontract dat tot juni 2022 loopt.

We leggen het kort geding tussen Twente Airport en de inspectie uit in de video:

'Starre houding'

De ILT zei in de Zwolse rechtbank de ontheffing niet zo maar te kunnen verruimen of verder op te kunnen rekken. "Er is niet die bijzondere omstandigheid. We zien vanuit onze rol als handhaver en toezichthouder geen rechtmatige reden. Dat druist in tegen de internationale regels voor de luchtvaart."

Twente Airport noemde de houding van de inspectie 'star'. "We begrijpen de houding van de ILT niet", zei advocaat Tom Barkhuysen. "Het verbaast me dat deze zitting nodig is. Er wordt hier gemeenschapsgeld verbrand en Twente Airport wordt neergezet als een luchthaven die zich niet aan de regels houdt. Dat werpen wij verre van ons."

'Ze pakken de arm'

De ILT haalde op haar beurt meermaals uit naar de Enschedese luchthaven. Advocaat Reinders wees Twente Airport erop dat ze wist dat de Boeings van Lufthansa die er vorig jaar landden, niet zo maar meer mochten opstijgen.

"Eerst landden er vorig jaar twee Boeings. Illegaal, omdat niet gegarandeerd kan worden dat het End-Of-Life is. Dan hangen de volgende vier toestellen al zo’n beetje in de lucht. Twente Airport heeft willens en wetens die vinger genomen, toen gingen ze voor die hand en nu gaan ze voor de arm", aldus de advocaat van ILT.

Wat is er aan de hand?

Twente Airport en de Inspectie liggen al maanden met elkaar overhoop. Op de luchthaven bij Enschede mogen grote toestellen als een Boeing 747 wel landen, maar na eind juni van dit jaar niet meer zomaar opstijgen.

De luchthaven moet eerst aanpassingen doen aan de infrastructuur, zoals het laten draaien van vliegtuigen via zogenoemde runway turn pads. Barkhuysen noemde die eisen onredelijk.

"Twente Airport is geen drukke luchthaven waar om de zoveel minuten een vliegtuig landt. Wat de ILT hanteert is een sandwichformule: ze misbruikt de duur van de ontheffing om daarmee het verplicht aanleggen van de infrastructuur op te leggen."

De uitspraak van het kort geding volgt vrijdagmiddag om 14:00 uur.