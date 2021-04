Eerste sneltesten voor leraren uitgedeeld op basisschool Zwolle

De eerste corona-sneltesten voor leraren en ander onderwijzend personeel zijn vanochtend door minister Slob uitgedeeld op basisschool De Wieden in Zwolle. Het gaat in totaal om miljoenen testen voor het basis- en voortgezet onderwijs, die de komende weken worden verspreid op alle scholen in Nederland.

De Zwolse basisschool is blij met de snel-testen. "Alles wat bijdraagt aan een veilige werkomgeving wordt positief ontvangen", aldus directeur Martine van Metelen. "Maar net als in de samenleving, leven ook binnen onze school de vragen over het nut en noodzaak."

"Wij voelen ons extra verantwoordelijk voor de gezondheid van onze kinderen. Want wij weten dat er ook ouders zijn die extra kwetsbaar zijn als zij besmet raken met corona. Dus ook voor hen probeer je het virus zo veel mogelijk buiten te houden."

Aanvulling regels

Van Metelen benadrukt dat de testen een aanvulling zijn op de maatregelen die de school nu ook al hanteert: afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten. Het idee is dat, op basis van vrijwilligheid, leraren zichzelf preventief op corona testen. Dus ook testen zonder dat ze klachten hebben.

Hoe dat in de praktijk eruit gaat zien is nog niet bekend. "Ik ga er geen protocol van maken zoals op elke maandag en donderdag testen, maar ik zie het wel als een mogelijkheid om veiliger te werken. Binnen het team wordt natuurlijk ook wisselend gedacht over preventieve testen, maar de bereidheid om te testen is wel groot. Ik ga en wil het niemand verplichten, maar voor ons als school zie ik dit als een middel om het onderwijs zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan."

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de testen is hoog, aldus minister Slob. "We moeten zorgen dat het onderwijs door kan gaan en het virus zoveel mogelijk buiten de schooldeur houden. Zeker ken ik de discussie over de betrouwbaarheid van dit soort testen, maar er is nooit 100% betrouwbaarheid. We weten wel dat als we niets doen, we ook niets weten. En als je zelftest positief is dan ga je daarna ook nog naar de GGD test-straat."

Testbereidheid groot

In de afgelopen maanden is op een aantal scholen proefgedraaid vertelt de minister. De bereidheid om preventief te testen blijkt groot onder leraren, maar ook de minister benadrukt dat een test altijd vrijwillig is.

De term 'test-samenleving' kent de minister ook. "De discussie volgen wij natuurlijk ook, wij zien deze preventieve testen als een aanvulling om het onderwijs veilig te maken. Het is een belangrijk dag voor het onderwijs. Je doet het voor de kinderen."

Er waren nog wel wat praktische zaken waar de scholen tegenaan liepen. Zo was in eerste instantie de verplichting dat de test onder medisch toezicht zou moeten worden afgenomen. "Maar dat hoeft niet meer, de test is prima zelf te doen, het spreekt eigenlijk vanzelf. Ik heb hem ook zelf gedaan, het lukt prima. Ook liepen we tegen bureaucratie aan, zoals toestemming van ouders als ook leerlingen getest zouden moeten worden. Nog steeds is daar ouderlijke toestemming voor nodig, maar het is nu voor de scholen makkelijker geregeld."