Het is nog even spannend, maar horeca en groothandel maken zich alvast klaar voor opening terrassen

"We staan klaar, want we zijn al weken bezig. Wel moeten we goed naar ons personeel kijken. Hoe fit zijn ze? Want ze moeten hard werken komende weken." Aan het woord is Tom van Zwol, de vestigingsdirecteur van horecagroothandel Bidfood in Hengelo en Emmen. Hij neemt ons mee voor een kijkje achter de schermen van de logistiek die voorafgaat aan de opening van de terrassen.

Tom van Zwol (Foto: RTV Oost)

Inspelen op grote vraag

"Versproducten kunnen een probleem worden. Als daar ineens een grote vraag voor komt, kan het zijn dat er niet genoeg aanbod is. Vorig jaar zag je dat gebeuren met bijvoorbeeld Weizen-bier. Dat was ineens op. Wij zijn ook weer afhankelijk van onze leveranciers. Als zij de vraag niet aankunnen dan hebben wij er ook last van en uiteindelijk ook de horeca", zegt Van Zwol. Hij hoopt dat er is geleerd van de vorige keer.

Het wordt duimen dat het goed gaat, maar we hebben er alle vertrouwen in Tom van Zwol, horecagroothandel Bidfood

Als het toch niet doorgaat?

Het is veel gezegd de maatregelen en vooral de versoepeling van de maatregelen zijn momenteel zo ongeveer dagkoersen. Wat als vanavond toch duidelijk wordt dat de terrassen niet open kunnen per 28 april? Tom van Zwol: "Je moet het eten en drinken al bestellen voordat we zeker weten of terrassen daadwerkelijk opengaan. Dat is een onvermijdelijk risico. Als er toch slecht nieuws komt, gaat het naar bijvoorbeeld voedselbank."

Niet iedereen even blij

Niet iedereen is blij met de verwachte versoepelingen. De mogelijke opening van de terrassen alleen helpt sommige horecazaken geen snars. Bijvoorbeeld restaurant The Lemon Tree in Deventer. Bij de verwachte versoepeling verandert er aan de Grote Poot helemaal niets en blijft het restaurant gesloten.

"Bij ons komen mensen heel uitgebreid lunchen en dineren. Lunches van vijf gangen of diners van acht gangen; we moeten die lunches een week van te voren al voorbereiden. Het risico is veel te groot: als het slecht weer is en mensen zeggen af, zitten wij met al het eten", laat Valentijn Bergers weten.

'Terrashonger gestild'

Een bijkomend nadeel voor het restaurant is dat mensen nu allemaal heel veel zin hebben om op het terras te zitten. Bergers: "Als wij nu gesloten blijven en pas later opengaan, is de 'honger' naar een terrasje pakken wel verdwenen. Voor ons is het dus slecht nieuws, als alleen de terrassen open mogen."

Het restaurant kijkt nog wel naar alternatieven, bijvoorbeeld een andere locatie. En zoals zoveel horecaondernemers heeft ook The Lemon Tree ingespeeld op de 'take away' variant. "De zogenoemde secret black box met daarin heerlijke gerechten van verfijnde smaken wordt sfeertvol thuisbezorgd. Daar ben je immers gastheer voor."

Nu is het moment daar dat er iets mag Max Hertzdahl, restaurant No11

Al met al gloort er licht aan het einde van de tunnel voor de horeca. Eigenaar Max Hertzdahl van The Lemon Tree en No 11 Inspired by Jackies in Deventer zegt dat het tot vanavond zeven uur nog best spannend is, maar dat we (het weer daargelaten) een betere zomer tegemoet gaan.