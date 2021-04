Nieuwe getuige in rechtszaak rond Twentse martelbende

In de strafzaak tegen zeven leden van de 'Twentse martelbende' is een nieuwe getuige opgedoken. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Almelo. De plots opgedoken getuige gaat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in het onderzoek, dat bekend staat onder de naam 'Bosuil', niet in de weg lopen. Dat besloot de rechtbank in Almelo.

Wie de getuige is, wat zijn of haar rol was, daar kon de officier van justitie geen antwoord op geven. "Alles wat ik weet is dat zich iemand heeft gemeld en een verklaring af wil leggen. Wat deze meneer of mevrouw gaat vertellen weet ik niet."

Incassobureau

De 'martelbende', onder leiding van de 'broers' Dogan en Johan uit Almelo en Goor, zou opgetreden hebben als een uiterst gewelddadig incassobureau van de onderwereld. Slachtoffers die andere criminelen nog geld schuldig waren of op een andere wijze 'verantwoording' dienden af te leggen werden door 'lokmeisjes' in de val gelokt waarna er grof geweld zou zijn toegebracht. De leden van de bende zouden met onder andere boksbeugels en ploertendoders hebben geslagen.

Een van de slachtoffers, een man uit Deventer, vertelde de politie dat hij, na in de val gelokt te zijn, mee werd genomen naar een bos. Daar moest hij een graf graven en werd hij aan een boom vastgebonden en mishandeld. De man is als getuige bij de onderzoeksrechter gehoord en trok daar een deel van zijn verklaring in. Het graf groef hij niet en hij werd wel vastgebonden, maar niet aan een boom. Overigens bleef de man er wel bij dat hij heftig werd mishandeld.

'Oor aannaaien'

Voor een van de verdachten, Johannes U. (34) uit Almelo, was dat reden om boos uit te vallen in de richting van de Deventenaar. "Hij wou mij een oor aannaaien", aldus de man. "Nu komt meneer na tien maanden plots met het verhaal dat hij dit uit zijn neus heeft gepeuterd? Ik heb niemand iets aangedaan!"

Maandag werd ook duidelijk dat een van de 'lokmeisjes' de benen nam toen ze vanuit de gevangenis in een psychiatrische kliniek werd gebracht. De 23-jarige Almelose wilde naar haar kinderen en familie, maar kreeg spijt en meldde zich weer bij de politie. Inmiddels zit ze weer in de gevangenis.

De rechtbank begint op 17 juni met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen zes van de zeven verdachten. Alleen U., wiens advocaat dan niet kan, staat op 3 september voor de rechter.