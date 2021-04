Sallandse studenten geneeskunde helpen op Curaçao: 'We zien erg zieke mensen'

Studenten geneeskunde Jip Mulders uit Raalte en Karel Hehenkamp uit Heino springen bij om te helpen in een kliniek voor ongedocumenteerden op Curaçao. Zo’n twee weken terug werden ze benaderd of ze wilden helpen, een week later zaten ze in het vliegtuig.

“We zijn blij dat we hier kunnen helpen. Dat we ons steentje bij kunnen dragen”, vertellen de twee. “En bovendien is het voor ons een mooie en leerzame ervaring.”

Hehenkamp en Mulders zijn beide vierdejaars student aan de opleiding Geneeskunde van de Universiteit in Leiden. “We helpen bij het opzetten van een database, bij het vaccineren, maar springen ook in de kliniek bij als dat nodig is.”

'Het aantal besmettingen hier is heel hoog'

De situatie rondom het coronavirus op het eiland is grilliger dan in Nederland. “Het aantal besmettingen is hier heel hoog. Curaçao zit in een hele strenge lockdown. Er geldt van zeven uur tot half vijf een avondklok en je mag maar twee keer per week boodschappen doen. Wij mogen dat op dinsdag en vrijdag.”

Ook voor buitensporten gelden andere regels dan in Nederland. Dat mag niet in groepjes en alleen tussen half vijf 's middags tot zeven uur of van half vijf 's morgens tot acht uur uur. Curaçao heeft ongeveer 160.000 inwoners, maar op het eiland bevinden zich naar schatting enkele tienduizenden ongedocumenteerden.

Mulders en Hehenkamp zijn specifiek naar Curaçao gehaald om in een kliniek voor ongedocumenteerden te helpen. “Het besmettingspercentage onder ongedocumenteerden ligt exorbitant hoog”, ziet Hehenkamp.

'We zien erg zieke mensen'

“De ongedocumenteerden zijn vaak vluchtelingen die moeilijk zorg zoeken. We zien erg zieke mensen. Maar het is nog te doen qua drukte in de kliniek.” Bij de kliniek waar ze helpen, Salú pa Tur genaamd, wordt ook gevaccineerd.

“Normaal gesproken zien ze hier zo’n tweehonderd mensen per week. Op een vaccinatiedag, zoals eergisteren, staan er ineens vierhonderd mensen gepland. Dat is wel een uitdaging. Daar helpen we bij, net als het personeel van de kliniek dat daarvoor ook op zaterdag komt opdraven.”

Van de mensen die de kliniek bezoeken komen de meeste uit Venezuela, maar ook uit Colombia, Haïti en omliggende landen. “De doctoren hier kunnen ze gewoon helpen. De eerstelijns zorg die hier wordt geleverd is gratis.”

'Als de situatie er om vraagt, overwegen we om langer te blijven'

Mulders en Hehenkamp blijven tenminste een maand op Curaçao. “Als de situatie er om vraagt, overwegen we om langer te blijven.”

Een crowdfunding-actie, die eigenlijk in een appgroep van familie begon, heeft al meer dan 2.200 euro opgeleverd. “Van dat geld worden medicijnen gekocht voor mensen die dat niet kunnen betalen. Maar ook wordt dat besteed aan medische onderzoeken en bezoeken aan specialisten. Daarnaast wordt er geld gebruikt om babykleding, luiers en babyvoeding te kopen. We helpen de meest trieste zaken.”