Wat vind jij: Teken jij wel eens online petities?

Ook het Startschotgala, dat een week later zou plaatsvinden op het Zwarte Cross-terrein in Lichtenvoorde, is uitgesteld 'vanwege de maatschappelijke discussie'.

Het opstellen en het ondertekenen van een online petitie is een makkelijke en korte weg om te laten horen dat je het ergens niet mee eens bent. Ze zijn er dan ook in allerlei soorten en maten en met wisselend succes; van protesten tegen bomenkap of een windmolen aan de rand van het dorp tot aan de Pietitie in 2013 die twee miljoen likes scoorde op Facebook.

Wij zijn benieuwd: heb jij wel eens zo'n online petitie getekend? Laat het weten door te stemmen en vertel er in de reacties of op Facebook vooral ook even bij waarom wel of niet.