Shoppen zonder portemonnee, in kledingwinkel op wielen: ''Uitkomst voor iedereen die krap bij kas zit''

‘‘Lang niet iedereen heeft genoeg geld voor een nieuwe outfit’’, begint Yvonne Meijer van Stichting JY. ‘‘Stel je hebt vijf kinderen. Dan kunnen de kosten voor het aanvullen van de kledingkast hoog oplopen, waardoor er weinig budget overblijft. Dit is een uitkomst voor iedereen die krap bij kas zit.’’

Zelf iets vinden dat bij je past, dat geeft een totaal ander gevoel Yvonne Meijer, Stichting JY

Volgens haar is het ontzettend belangrijk dat mensen hun kleding uit kunnen zoeken. ‘‘Helemaal wanneer ze al in een moeilijke situatie zitten. Kledingstukken via via krijgen is dan fijn. Maar zelf iets vinden dat bij je past, dat geeft een totaal ander gevoel. Met kleding kun je laten zien wie je bent.’’

De pop-up truck werd feestelijk geopend:

Zakken vol

Stichting JY vierde onlangs haar vijfjarig bestaan, ‘‘Dus de feestelijke opening van de truck past er perfect bij’’, aldus Meijer. De stichting zet zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. ‘‘Hoe klein, omvangrijk of ingewikkeld die vraag ook is. Denk aan iemand met een psychische hulpvraag of iemand die een duwtje in de rug nodig heeft om zijn huishouden weer op orde te krijgen. Daarnaast komen mensen bij 'Pand 17', een onderdeel van de stichting, om te werken en ontmoeten.''

Al jaren komen er zakken vol kleren binnen. ‘‘Mensen doneren het aan ons, zodat wij het weg kunnen geven. Ook winkels brengen wat overblijft. Dat is super.’’ Els Dikken, Marije Veenstra en Janine Kuiper zetten zich samen met diverse vrijwilligers in voor de stichting. Ze zagen de stapels met kleding op zolder steeds groter worden. ‘‘Dagelijks kwam er meer bij. We vonden dat er wat mee moest worden gedaan en begonnen alles te sorteren.’’

Wanneer kleding binnenkomt, wordt het gesorteerd, gestreken en waar nodig worden kleine gebreken gemaakt. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Tweede leven

‘‘Naast mensen helpen, wilden we de kleding een tweede leven geven. We vinden duurzaamheid belangrijk.’’ Een paar keer werd er een pop-up store ingericht in een leegstaand pand in Vollenhove. Iedere keer was het een succes, vertellen de dames. ‘‘Alleen merkten we dat het een hele klus was een locatie om te toveren.’’

We hoorden dat Vollenhove niet altijd makkelijk bereikbaar is voor mensen van buitenaf. We komen nu naar deze klanten toe Yvonne Meijer, Stichting JY

Toen kwam de truck in beeld. Meijer: ‘‘Die was helemaal kaal. Het klusteam van ‘Pand 17’, onze werk- en ontmoetingsplek, heeft het netjes ingericht.’’ Een rijdende winkel lost meteen een ander probleem op. ‘‘We hoorden dat Vollenhove niet altijd makkelijk bereikbaar is voor mensen van buitenaf. We komen nu naar deze klanten toe.''

Els Dikken: ‘‘De truck wordt regelmatig aangevuld, zodat er altijd genoeg keuze is.’’ Behalve kleding, vind je er accessoires en speelgoed. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Vandaag en morgen zijn er open dagen en is de truck te bezichtigen vanaf 10.00 uur. Het doneren van kleding is dan ook mogelijk. Meijer: ‘‘We gooien niks weg. Wat we niet gebruiken, gaat naar het buitenland.’’ Daarna kan er alleen worden gewinkeld op afspraak via popup@stichtingjy.nl of via de social media. Na volgende week gaat de shop naar Meppel, Zwartewaterland en Oldemarkt.