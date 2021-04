Geen hoest of kuchje tijdens optreden Stef Bos bij test-evenement in Zwolle

Deze week mogen er bij wijze van proef weer voorstellingen worden gegeven in diverse theaters. Stef Bos trad op voor een 'uitverkochte' zaal in theater De Spiegel. Normaal kunnen er negenhonderd mensen in het theater, bij ' testen voor toegang' - zoals de reeks voorstellingen worden genoemd - mogen maximaal driehonderd mensen worden toegelaten.

Iedereen die een toegangskaart had moest ook bij de ingang van het theater een negatieve coronatest laten zien. Daarna konden de gasten plaatsnemen in de zaal op een van te voren aangegeven rij. Het publiek kon twee aan twee zitten met weerszijde drie legen stoelen. In het theater was een mondkapje verplicht, behalve als je op een stoel zat.

Nieuw

Voor de Zwolse Theaters is dit allemaal nieuw en het vergde wat aanpassingsvermogen. Dat lijkt goed te zijn gelukt, zo stond er voor het theater geen lange rij. Na het in ontvangst nemen van een drankje kon het publiek met glas en al in de zaal gaan zitten. Na afloop werd iedereen verzocht rustig maar wel meteen het theater te verlaten. Napraten over de voorstelling kon alleen buiten.

Geen gekuch

Iets wat verslaggever Mark Bakker opviel was dat het tijdens het optreden heel erg stil in de zaal kon zijn. Normaal gesproken zou je altijd wel een kuchje of een hoestje van iemand in het publiek horen, maar dat gebeurde niet. Het enige geluid dat opviel was een omvallend flesje. De zanger hoorde dat op het podium en hij verwerkte dat spontaan in een tekst van een verhaal. Het gekuch en gehoest had Stef Bos nog niet echt gemist. Nadat de verslaggever die noemde herkende de zanger zich wel in deze constatering en zei dat corona dan toch nog ergens voor goed is geweest.