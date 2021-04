Aantal inbraken in Overijssel in herfst en winter flink lager dan jaar eerder

In dezelfde periode in 2019/2020 waren dat er 1.290. Landelijk is er ook een daling te zien, al is die minder groot dan in Overijssel. In bijna alle gemeenten in onze provincie daalde het aantal geregistreerde inbraken, behalve in Losser en de Hof van Twente. Daar was een stijging te zien. In de graphic zijn de cijfers terug te vinden:

Volgens de politie zijn er een aantal verklaringen voor de scherpe daling. Door de coronapandemie blijven meer mensen thuis. Daarnaast zijn de campagnes van de overheid, die waarschuwen voor inbrekers en wat je er tegen kunt doen, succesvol te noemen. En criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar het internet in de vorm van cybercrime.