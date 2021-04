Eerste ondergrondse papiercontainer geplaatst in Deventer

De medewerkers van Circulus Berkel staan de komende maanden voor een flinke klus. Om heel Deventer te voorzien van ondergrondse containers, zullen er meer dan honderd geplaatst moeten worden. Volgens technisch specialist Peter Veldhuis kunnen er zo'n vijf per dag worden geplaatst: "Wel op voorwaarde dat ze niet al te ver weg liggen opgeslagen, want we kunnen er maximaal twee meenemen op de auto."

Om grote dozen in de container te krijgen moeten ze een flink stuk kleiner worden gemaakt. (Foto: Monica Sluizeman)

De gemeente en Circulus Berkel hebben 5 juli als streefdatum genomen om definitief over te gaan op de ondergrondse containers. Tot die tijd wordt het papier en karton nog opgehaald in de binnenstad en bij hoge gebouwen. Op de site van Circulus Berkel staat een voorlopige lijst waar de komende weken een papiercontainer geplaatst zal worden.

Blauwe containers

Ook de blauwe container is nieuw in het Deventer afvalsysteem. Inwoners die ruimte hadden voor een extra container konden de afgelopen periode een blauwe container voor karton en papier aanvragen. Volgens logistiek coördinator Chris van Vliet was het nog een flinke klus om de containers bij de inwoners te krijgen: "In totaal worden er 30.000 containers verdeeld. Dat doen we met een externe partner. De medewerkers van dat bedrijf brengen de containers rond en monteren ze ter plekke af. Dat is een forse operatie, maar tot nu toe verloopt het voorspoedig." De meeste aanvragers hebben inmiddels een blauwe container voor de deur staan. Per 1 mei worden de nieuwe containers officieel in gebruik genomen en elk vier weken geleegd.