Gemeenteraad Steenwijkerland wil geen groot zonnepark in Eesveen

In de buurt is geen enkel draagvlak voor het zonnepark. Voor de gemeente is het juist belangrijk dat bewoners participeren in de plannen en er dus ook van meeprofiteren. Ook vindt de raad dat de gemeente zich moet houden aan de zogenaamde zonneladder; eerst zonnepanelen op daken of op locaties langs wegen, en pas in laatste instantie op landbouwgrond.

"Voortschrijdend inzicht"

Het zonnepark langs de Eesveenseweg valt wel binnen de kaders die de gemeente jaren geleden al heeft vastgesteld. Voor de ontwikkelaar GroenLeven de reden om deze plek uit te kiezen en te gaan investeren in de plannen.

Maar veel raadsleden zien dat nu anders, en stemden met voortschrijdend inzicht tegen het park. Jeroen van Duijvenvoorde van de VVD verzuchtte: "Ik ben geschrokken van wat ons eigen beleid teweeg heeft gebracht." Ook Jantina Drijfhout van ChristenUnie vraagt zich af: "Is dat wat we ooit beoogd hadden? We hebben de kaders te ruim vastgesteld. Voor ons valt het kwartje nu de andere kant op."

Zelfs de eigen partij van verantwoordelijk wethouder Tiny Bijl, BuitenGewoon Leefbaar, wilde geen 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven.

Landschappelijke waarde

Omwonenden van het geplande zonnepark zijn fel tegen. Ze willen hun uitzicht houden en de landschappelijke waarden van het gebeid behouden. Ze maakten massaal gebruik van het recht om in te spreken.

Een dassenfamilie werd bedreigd door het zonnepark (stockfoto) (Foto: Mark Zekhuis)

Een dassenfamilie in een burcht aan de rand van het geplande park gaf het laatste zetje:. met de komst van het park zou het beschermde dier zijn leefgebied kwijtraken.

Wanneperveen

Later vanavond staat ook nog het geplande zonnepark in Wanneperveen op de agenda. Ook daar is veel weerstand tegen, omdat het park aan de rand van de Wieden is ingepland.