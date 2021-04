Slecht mobiel bereik, Plaatselijk Belang Slagharen overweegt eigen zendmast te plaatsen

Jan Verschuur is voorzitter van Plaatselijk Belang Slagharen. "We hadden een zendmast, naast het voormalige uitgaanscentrum De Bonte Wever. Na de brand, waarbij het uitgaanscentrum werd verwoest, is de zendmast daar weggehaald. Uiteindelijk is hij verplaatst naar de parkeerplaats van het attractiepark. Daar hebben bezoekers prima bereik, wij in Slagharen niet."

In het westen rollen ze het 5G-netwerk uit, hier hebben we niet eens bereik Jan Verschuur, Plaatselijk Belang Slagharen

De voorzitter is al meer dan twee jaar bezig om het mobiele bereik voor Slagharen en omgeving te verbeteren. Het proces verloopt moeizaam. In een aantal gesprekken met KPN drong hij aan op de plaatsing van een nieuwe zendmast. Tot nog toe tevergeefs. "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, ze geven er geen prioriteit aan.”

De belangenvereniging overweegt nu zelf een mast neer te gaan zetten. "Ook in de omgeving van het dorp ervaren mensen problemen. Het bereik richting Schuinesloot is belabberd, richting Dedemsvaart zit een gat en richting De Krim ervaart men ook problemen. We hebben er gewoon last van.”

Gevreesd wordt dat het tijdens een noodsituatie een keer goed misgaat omdat noodnummer 112 onbereikbaar is. “In het westen rollen ze het 5G-netwerk uit, terwijl we hier niet eens overal 112 kunnen bereiken als dat moet", schetst Verschuur het verschil. "Het lijkt wel alsof het eerst mis moet gaan.”

Op de camping

De slechte mobiele bereikbaarheid beperkt zich niet tot Slagharen alleen. Ook in Balkbrug hebben ze er mee te maken. Jarno Keizer is behalve bestuurslid van de plaatselijke belangenvereniging ook eigenaar van een camping. "Er zijn plekken waar totaal niet gebeld kan worden. Geen noodoproep, niks. Dat is toch niet meer van deze tijd?"

In het dorp Balkbrug speelt hetzelfde. “In een nieuwbouwwijk hier is totaal geen bereik. Helemaal niks. Daar wonen gezinnen met jongen kinderen.” De oplossing is volgens Keizer niet heel ingewikkeld. "Er is een overzichtskaart waar de masten staan en dan zie je dat Balkbrug tussen drie masten in valt. Volgens mij moet één van die masten meer bereik krijgen, of er moet eentje bijgeplaatst worden.”

Op camping Si-Es-An lukt het niet altijd om mobiel bereikbaar te zijn. (Foto: Jarno Keizer)

De bedroevende bereikbaarheid is bekend onder gemeenteraadsleden in Hardenberg. "Ik zit al een tijdje in de gemeenteraad", vertelt PvdA-fractievoorzitter Rein Jonkhans. "Eens in de zoveel tijd staat het op de agenda." De sociaaldemocraat woonde jarenlang in Radewijk, waar het bereik ook slecht is. De oplossing ligt volgens hem niet bij de lokale politiek. "Het plaatsen van zendmasten is aan bedrijven als KPN en T-Mobile. Als zij geen interesse hebben, dan zou de landelijke overheid in kunnen grijpen."

De volksvertegenwoordiging van Hardenberg kan de plaatsing van een zendmast dus niet afdwingen. Dat weet ook Hans Odink, raadslid voor de ChristenUnie. “Het is bekend dat er in Hardenberg een aantal witte vlekken is, voornamelijk in het grensgebied. Voormalig burgemeester Peter Snijders is jaren geleden naar Den Haag geweest om het probleem aan de kaak te stellen. Als raad staan wij redelijk machteloos om er echt wat aan te doen.”

KPN erkent de situatie in de gemeente Hardenberg. (Foto: Harold Versteeg / Hollandse Hoogte / ANP)

Telecombedrijf KPN meldt dat er momenteel gewerkt wordt aan oplossingen om het bereik in gemeente Hardenberg te verbeteren. “In Radewijk staat sinds vorig jaar een nieuwe zendmast", zegt een woordvoerder. "Daar zou het mobiele bereik nu goed moeten zijn. Voor Balkbrug en Bruchterveld zijn we aan het kijken naar geschikte locaties. Als we die hebben gevonden, vragen we de vergunningen aan." Ook in Slagharen wil KPN op korte termijn het bereik verbeteren.”