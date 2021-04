Omstreden pedohandboek ook in Duitsland verboden na lobby Twentse stichting

Het boek wordt fel bekritiseerd, omdat pedoseksuelen onder meer tips krijgen hoe ze kinderen moeten lokken. Maar ook hoe ze na seksueel misbruik hun digitale en fysieke sporen, waaronder DNA, kunnen wissen. Het boek was aanvankelijk alleen te vinden op het zogenoemde darkweb - een afgeschermd deel van het internet - maar werd later ook op het reguliere internet aangeboden.

Celstraf

Zoals gemeld heeft Nederland een wet in voorbereiding die het pedohandboek verbiedt. Wie het boek aanschaft, in bezit heeft of verspreidt, hangt voortaan een celstraf van vier jaar boven het hoofd. Het verbod kwam er na een uitvoerige lobby door de stichting Strijd Tegen Misbruik van Marcel Jeninga, voormalig inwoner van Glanerbrug, daarbij juridisch bijgestaan door de Hengelose jurist Yme Drost.

Marcel Jeninga van de stichting Strijd Tegen Misbruik is blij dat het pedohandboek nu ook in Duitsland wordt verboden. (Foto: Reinier van Willigen)

Aangifte

Intussen heeft Europarlementariër Jeroen Lenaers een motie ingediend om het pedohandboek in alle 27 EU-lidstaten te verbieden.

In het verlengde daarvan was Jeninga intussen ook een uitvoerige campagne begonnen om een verbod voor Duitsland af te dwingen. Zo deed Jeninga, die met zijn gezin sinds een aantal jaren over de grens woont, in Duitsland aangifte tegen het boek.

Vandaag werd bekend dat het pedohandboek na Nederland nu ook in Duitsland illegaal is verklaard. "Fantastisch nieuws dat dit afschuwelijke boek ook in Duitsland wordt verboden. Vooral omdat dat hier juridisch vrij gecompliceerd lag. Maar mooi dat het dus toch is gelukt", aldus Jeninga. "En we blijven verder strijden. We willen dat er een Europees verbod komt."

Slachtoffer ontucht

Marcel Jeninga richtte destijds de stichting op nadat zijn dochtertje in Glanerbrug slachtoffer werd in de spraakmakende ontuchtaffaire rond buurman Geert B. Deze B. werd niet alleen veroordeeld wegens ontucht, maar ook voor de lustmoord begin jaren negentig op Semiha Metin uit Deventer.