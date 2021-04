Inrit-soap in Hasselt terug bij af, nu Breman gekraakte inrit tóch wil gebruiken

Een op de twaalf Hasselters keerde zich eind vorig jaar met een petitie tegen de nieuwe in- en uitrit van Breman, waardoor vrachtverkeer een drukke fietsroute zou kruisen. Om hun bezwaar kracht bij te zetten, schakelde het Burgercomité onder leiding van Jan Bruinenberg ook verkeersdeskundige Koos Spee in. Die bestempelt de situatie als gevaarlijk.

Het luide verzet schudde de gemeente Zwartewaterland en de provincie wakker. Zij haastten zich te zeggen dat ook zij een inrit aan een doorgaande fietsroute onwenselijk vinden. Enige probleem: de vergunning was al verleend, door foutief handelen van een ambtenaar (zie kader). Sterker nog: de inrit is zelfs al deels aangelegd.

Installatiebedrijf Breman volgde bij het aanleggen van de inrit keurig de regeltjes. Hoewel veelbesproken, werd de inrit dus mét vergunning aangelegd. De provincie gaf daar toestemming voor, nadat een ambtenaar van de gemeente Zwartewaterland namens de gemeente verklaarde 'geen bezwaren' te hebben. Later bleek dat die ambtenaar dat op eigen houtje had gedaan. Zonder dat de verantwoordelijk wethouder het wist. En bovendien zeer tegen de zin van zowel gemeentebestuur als de raad.

Iedereen tevreden

Gedeputeerde Bert Boerman beloofde Provinciale Staten met alle partijen in gesprek te gaan, in de hoop zo tot een oplossing te komen. En die opzet leek te slagen. De toegangsweg naar de ingang van Breman aan de achterzijde - die Breman al sinds jaar en dag gebruikt - zou zo worden aangepast, dat die beter geschikt is voor vrachtverkeer. Iedereen tevreden, zou je denken.

Maar Breman bedacht zich en kwam ter elfder ure alsnog met een eigen plan. Het bedrijf wil de nieuwe inrit nu tóch gaan gebruiken. Als oplossing voor het fietsprobleem draagt het bedrijf aan om de fietsoversteek (voor fietsverkeer vanuit Hasselt) te verleggen tot voorbij de nieuwe inrit.

Spreekverbod

Gevraagd om een toelichting op die plannen, of het afzien van de alternatieve oplossing, wil Breman niet inhoudelijk reageren. Een woordvoerder wijst op een afspraak om media niet te woord te staan. Ook Bruinenberg van het Burgercomité heeft het over een 'verbod om te praten met de pers', met als doel 'een broedende kip niet te storen'.

De verkeerssituatie rond Breman in Hasselt. Breman wil de fietsoversteek verleggen en de geplande in- en uitrit in gebruik nemen. (Foto: Google Maps/Fotobewerking RTV Oost)

Nu Breman zich heeft afgekeerd van de gezamenlijke oplossing, voelt Bruinenberg niet meer de behoefte zich daaraan te houden. Hij is onaangenaam verrast door de manoeuvre van Breman, en begrijpt die ook niet goed: "Toen die oplossing op tafel kwam zei de afgevaardigde van het bedrijf: als er aan de achterkant een vijf meter brede inrit komt, ben ik de eerste die het hek op slot doet'. Iedereen was blij..."

Wethouder Maarten Slingerland (SGP) van Zwartewaterland houdt zich onbereikbaar. Hij reageert niet op herhaalde telefoontjes, voicemails en sms-berichten met verzoeken om commentaar op de nieuw ontstane situatie, of het door Breman aangedragen plan.

Hoe nu verder?

Op initiatief van CDA-Statenlid Bart van Moorsel dienen CDA, SGP en D66 komende woensdag een voorstel in om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de verkeersveiligheid van de verschillende opties.

De vergunning kan feitelijk niet gebruikt worden waarvoor die verleend is Bart van Moorsel

De vraag is of andere partijen dat ook nodig vinden. Statenlid Arjan Hof (ChristenUnie) noemt de inrit bijvoorbeeld nu al 'aantoonbaar onveilig' en dat geldt ook voor de PVV: "Wij hebben wel 100.000 redenen waarom we daar geen uitrit willen", zegt Statenlid Joeri Pool.

Een van die redenen is dat de nieuwe inrit is aangelegd aan een wegdeel waar nota bene een verbod geldt voor vrachtverkeer. "De vergunning kan daardoor feitelijk niet gebruikt worden waardoor die verleend is", concludeert ook Van Moorsel.