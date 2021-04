Versoepelingen definitief: vanaf 28 april terrassen open en avondklok verdwijnt

Daarnaast wordt vanaf 28 april het maximum aantal mensen dat welkom is op een begrafenis verruimd. Op dit moment zijn dat nog vijftig bezoekers, maar dat wordt verhoogd naar honderd bezoekers. Onder voorwaarden mogen ook alle niet-essentiële winkels (zonder afspraak) en markten verder open.

Horeca

Horecagelegenheden krijgen groen licht om vanaf 28 april hun terrassen weer te openen. Er mogen maximaal vijftig personen op een terras zitten en per tafel gelden de volgende regels: één huishouden mag aan een tafel zitten en als het gaat om verschillende huishoudens, dan geldt: maximaal twee personen per tafel. Horecaondernemers zijn vooralsnog wel aan bepaalde tijden gebonden, want de terrassen mogen vanaf 12.00 uur open en moeten om 18.00 uur weer sluiten.

Winkels

Niet-essentiële winkels mogen vanaf 28 april weer klanten ontvangen zonder afspraak. Per 25 vierkante meter winkeloppervlakte mag er één klant worden ontvangen. Deze winkels mogen tot 20.00 uur openblijven. In kleine winkels geldt dat er, per verdieping, maximaal twee klanten tegelijkertijd binnen mogen zijn. Alle markten in Nederland mogen vanaf volgende week woensdag, naast etenswaren, ook weer niet-essentiële producten verkopen.

Avondklok

De avondklok wordt, zoals eerder aangekondigd in het openingsplan, vanaf woensdag 28 april afgeschaft. De bezoekregeling wordt vanaf die datum ook verruimd; mensen mogen dan thuis twee personen op bezoek hebben. Momenteel is dat nog één persoon.

Onderwijs

Het was al duidelijk dat per 26 april fysiek onderwijs wordt toegestaan voor het hbo en de universiteit voor één dag in de week. Locaties waar rijscholen theorielessen geven, mogen op 28 april weer geopend worden. Ook de theorie-examens kunnen dan worden hervat.

Janssen-vaccin

Nederland begint vanaf woensdag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. Dat kondigde zorgminister Hugo de Jonge aan. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft onderzoek gedaan naar een zeldzame combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. Dat is inderdaad een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, stelde de EMA vast, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. Die bevinding is voor het kabinet genoeg om met het middel te prikken, aldus De Jonge.