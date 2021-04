Solar Boat Twente wordt online onthuld in Wilminktheater Enschede

Solar Boat Twente presenteert komende maandag haar nieuwe boot in het Wilminktheater in Enschede. Sinds september hebben de dertien leden van het Enschedese studententeam hard gewerkt aan de nieuwste versie van de zonneboot. Het doel is om begin juli, aan het einde van dit collegejaar, met de boot te racen tijdens de Monaco Solar and Energy Boat Challenge, een prestigieuze duurzaamheidsrace in de Middellandse zee vanuit de haven van Monaco. Of het allemaal doorgaat is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

De samenwerking tussen het Wilminktheater en Solar Boat Twente is een primeur voor beide partijen. Niet eerder heeft het studententeam haar boot op een zo grote locatie als dit theater gepresenteerd. De optie om de onthulling voor een fysiek publiek te organiseren is lang opengehouden. Toen dit uiteindelijk onmogelijk bleek hebben beide partijen de koppen bij elkaar gestoken en samen een volwaardig online alternatief opgezet: een livestream vanuit het theater.

Vijfde editie

Dit jaar is de vijfde editie van het studententeam Solar Boat Twente. Het team bestaat nu uit dertien studenten van de Universiteit. Hoewel er momenteel geen studenten van de Saxion Hogeschool lid zijn van het team is er onlangs een nieuwe samenwerking gestart met als doel om in de komende jaren ook studenten van het HBO aan te trekken. De deelnemende studenten komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Nieuw-Zeeland, Namibië, Indonesië en Duitsland.

Naast de race in Monaco staat ook een duurzaamheidsrace in Portugal begin juni op de planning. Of Solar Boat Twente daar naartoe zal afreizen is met nóg meer on zekerheid omgeven gezien de omstandigheden rondom de maatregelen rond het coronavirus.