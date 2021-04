Documentaire 'PEC Zwolle in Europa' zondag te zien op TV Oost

In augustus 2014 stond de ploeg van trainer Ron Jans in een dubbele confrontatie tegenover Sparta Praag in de play-offs van de Europa League. In Zwolle werd het 1-1, maar in Praag ging PEC met 3-1 onderuit en dus liep het de groepsfase mis.

Zondag op TV Oost

In de FOX Sports DOC 'PEC Zwolle in Europa' is een fraaie terugblik gemaakt op die wedstrijden. De documentaire is zondagavond te zien op TV Oost. Het eerste deel om 20.30 uur, het tweede een uur later.