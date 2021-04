Gemeente Borne verlaat gemeentehuis en trekt in bij Kulturhus

Het huidige gemeentehuis is in 1988 in gebruik genomen, maar het is slecht onderhouden en voldoet niet aan de brandveiligheids-, Arbo- en energie-eisen. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad spraken daar vanavond tijdens de raadsvergadering hun verbazing over uit. "Hoe kan het dat dit gebouw al na 33 jaar is afgeschreven?"

Burgemeester Jan Pierik wilde niet uitgebreid terugblikken waarom het zover is gekomen. Wel zei hij dat de gemeente adequater regie moet gaan voeren op het onderhoud van gemeentelijke panden.

'Voordeligste variant'

De gemeenteraad kreeg meerdere opties voorgeschoteld, van renovatie van het oude gemeentehuis tot complete nieuwbouw. Intrekken bij het Kulturhus in Borne blijkt de voordeligste en eigenlijk ook de enige realistische variant. Het gemeentebestuur ziet grote voordelen in een samensmelting met het Kulturhus tot het "Huis van Borne", waarbij verschillende functies en disciplines in één gebouw worden ondergebracht.

De raad stemde er vanavond mee in om het Kulturhus aan de voor- en achterzijde uit te breiden. In het nieuwe bouwdeel aan de achterzijde komen kantoren, aan de voorkant een multifunctionele raadszaal. De uitbreiding wordt energieneutraal. De bedoeling is om de ruimtes en voorzieningen in het Kulturhus te delen. Daardoor kan de gemeente met 70 procent minder ruimte uit de voeten ten opzichte van het huidige gemeentehuis, waar veel loze ruimtes zijn.

De aanbouw bij het Kulturhus in Borne (Foto: gemeente Borne)

De kosten van de verbouwing, die in 2024 moet zijn afgerond, worden geschat op 4,8 miljoen euro. Dat is fors minder dan de bouw van een volledig nieuw gemeentehuis, die kosten worden geraamd op 9 miljoen. Langer in het huidige gemeentehuis blijven is volgens burgemeester Pierik geen optie, omdat het door alle onderhoudskosten alleen maar duurder gaat worden.