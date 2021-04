Nieuwe compensatie voor aanwonenden vanwege werk op terrein oude asfaltfabriek Olst

De laatste fase van de werkzaamheden op het voormalige Olasfa-terrein in Olst werden in maart afgerond. (Foto: Robert Jan Leerink)

De provincie Overijssel komt opnieuw met een compensatieregeling voor aanwonenden van het voormalige Olasfa-terrein in Olst. Vanwege verminderd woongenot kunnen de 36 huishoudens die eerder ook in aanmerking kwamen voor een vergoeding, nu tot maximaal 3000 euro krijgen.

Het terrein van de oude asfaltfabriek was een van de zwaarst vervuilde stukken grond in de provincie. Na een jarenlange sanering werd de grond in januari 2019 schoon verklaard. Daarbij is in totaal ruim duizend ton teerhoudende vervuiling uit de grond gehaald.

Vorige maand werden de laatste werkzaamheden aan het terrein afgerond. Dat betrof het afgraven van een stuk dijk en het ophogen van het terrein naar de oorspronkelijke hoogte.

Verzoek om compensatie

De eerste regeling kwam er in 2016, na een verzoek van omwonenden om compensatie voor de overlast, en de lange duur van de saneringswerkzaamheden op het Olasfa-terrein. Die compensatie gold toen voor de periode tot 1 januari 2016. Destijds gaf de provincie al aan ook voor de periode daarna een compensatieregeling te zullen vaststellen.

Met de nieuwe tegemoetkomingsregeling wordt alleen een vergoeding verstrekt voor zichthinder en niet ook voor hinder door geur, geluid of trillingen, schrijft het provinciebestuur aan Provinciale Staten. Dat was bij de vorige regeling uit 2016 wél het geval. Maar volgens de provincie hebben die laatste vormen van overlast zich na 1 januari 2016 veel minder voorgedaan en is daardoor dus geen sprake van verminderd woongenot dat gecompenseerd moet worden.