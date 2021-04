Oprichting dorp Reeve historisch moment voor gemeente Kampen

“De nieuwbouwlocatie langs het Reevediep, waar in eerste instantie zeshonderd woningen gebouwd gaan worden, is en blijft in alles nauw verbonden met de stad Kampen. Maar ligt er straks ook, gescheiden door de N50 en de Hanzelijn, geografisch gezien ver vandaan. Vandaar dat het volgens de gemeente geen buitenwijk maar een apart dorp moet worden, waar in de toekomst volgens de plannen ruim dertienhonderd woningen verrijzen.

“We willen er met het woonplaatsbesluit voor zorgen dat de toekomstige bewoners straks het gevoel krijgen dat ze Reevenaren in Kampen zijn”, zegt Holtland. Het woonplaatsbesluit betekent praktisch gezien dat Reeve een zelfstandig dorp wordt met een eigen postcodegebied.

Reevenaren

Mensen die er wonen en in de toekomst ook geboren worden zijn dan echte Reevenaren en worden als dusdanig in het bevolkingsregister bijgeschreven. Om de keuze voor het besluit te onderbouwen schrijft het college een aantal argumenten in het voorstel aan de gemeenteraad.

Ten eerste blijkt uit archeologisch onderzoek dat Reeve gebouwd gaat worden op een plek die in een ver verleden een terp was. Die terp is waarschijnlijk een gehucht geweest en gehuchten groeiden van oorsprong heel vaak uit tot een dorp. Maar dat is op deze plek niet het geval. Nu er op grote schaal nieuwbouw komt te staan is het volgens de gemeente gepast om Reeve alsnog de formele status van een dorp toe te kennen.

Ook is het voor communicatie- en marketinguitingen handig om Reeve te positioneren als dorp. Een dorp met een eigen identiteit, gelegen op een klimaatdijk aan het water met een geheel eigen karakter dat past binnen de waterrijke en landschappelijke omgeving van het Reevediep.

Nieuwbouwplannen dorp Reeve (Foto: gemeente Kampen)

“Het is een bijzonder besluit”, zegt Holtland. De laatste keer dat er in Nederland een dorp bijkwam was in 2018, toen het dorp Hoef en Haag vallend onder de gemeente Vijfheerenlanden, werd opgericht.

Historisch besluit

Uit cijfers van het CBS van 1 januari 2021 blijkt dat er in Nederland op dit moment 2.500 officiële woonplaatsen zijn gelegen in 352 gemeenten. Met de bekrachtiging van het woonplaatsbesluit voor het dorp Reeve door de gemeenteraad van Kampen wordt daar straks medio mei nog weer een nieuw dorp aan toegevoegd.

Of er in financieel opzicht ook voordelen zitten aan de dorpstatus zal de toekomst uitwijzen. “Het kan best zijn dat er straks behoefte is aan een eigen sportvoorziening of een buurthuis in Reeve”, laat Holtland weten. Het kan dan zeker zo zijn dat de gemeente daar financieel in bijspringt. Als het voorstel door de gemeenteraad wordt goedgekeurd zal er op een later moment nog een datum gezocht worden om de oprichting van het dorp Reeve met toekomstige bewoners en andere belangstellenden te vieren. Maar zover is het nog niet, eerst zullen alle nieuwbouwkavels verkocht moeten worden alvorens de eerste schop voor de bouw van de zeshonderd woningen kan beginnen.