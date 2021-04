Boek Hengelose schrijfster verfilmd: 'Een enorme eer'

Het boek 'Noorderlicht' van de Hengelose schrijfster Mariska Overman wordt verfilmd. De uitgever van de Twentse thrillerauteur en de productiemaatschappij hebben een akkoord bereikt over de filmrechten. "Dit is in de eerste plaats natuurlijk een enorme eer."

De interesse van de filmmaatschappij Dutch FilmWorks volgde nadat het boek feitelijk nog maar net het levenslicht zag. In het boek, dat februari verscheen, staat de vraag centraal hoe het voelt om iemand te doden.

Knagend geweten

Vier jonge mensen proberen daar antwoord op te krijgen tijdens een zeiltocht langs de Noorse Fjorden. Op zoek naar walvissen, het noorderlicht en antwoord op die ene prangende vraag: valt er te leven met een moord op mijn geweten?

Mariska kreeg enkele weken geleden een telefoontje van haar uitgever, de Crime Compagnie, dat er interesse bestond om haar boek te verfilmen. En nu is er het verlossende bericht dat de uitgever en de filmproducent tot een akkoord zijn gekomen. "Erg mooi nieuws vanzelfsprekend", reageert Mariska. "De handtekeningen zijn intussen gezet."

Gouden tip

'Noorderlicht' is haar vijfde thriller en het is nu voor het eerst dat er concrete plannen om een boek van haar te verfilmen. "De stemactrice die het luisterboek heeft ingesproken acteert zelf ook en tipte de filmproducent over mijn boek. Vervolgens is het balletje gaan rollen."

Ze houdt overigens nog wel een slag om de arm. "In dit wereldje werkt het zo dat - wanneer een akkoord is bereikt - een filmproducent eerst op zoek moet naar financierders. Maar het is natuurlijk een goed teken dat ze uit zichzelf bij mijn uitgever hebben aangeklopt."

'Geweldige ingrediënten'

Volgens Mariska's uitgever Ilse Karman was de filmproducent meteen enthousiast over 'Noorderlicht'. "Dit boek heeft geweldige ingrediënten voor een super spannende film. De fantastische locaties, het bizarre experiment in combinatie met het wantrouwen onderling en natuurlijk de vraag of er echt gemoord gaat worden", aldus Marcel de Block van Dutch FilmWorks. "Dit boek roept er gewoon om om verfilmd te worden."

Eervol

En wie dan straks de hoofdrol moet spelen? Mariska: "Haha, tja, ik ben heel erg slecht in namen. Maar ik vind het in de eerste plaats al een enorme eer dat ze een boek van mij willen verfilmen."