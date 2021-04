Dit verandert er vanaf 28 april: versoepelingen en voorwaarden

Horecagelegenheden mogen vanaf volgende week woensdag hun terrassen weer openstellen voor gasten. Deze klanten mogen dan alleen ontvangen worden tussen 12.00 uur en 18.00 uur, want dat is de door de overheid bepaalde openings- en sluitingstijd.

Per terras maximaal vijftig gasten

Ook dient er vooraf een reservering plaats te vinden, maar die mag ook ter plekke worden gemaakt. Per terras zijn maximaal vijftig gasten toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal twee mensen zitten, tenzij iedereen tot hetzelfde huishouden behoort. De tafels moeten op 1,5 meter afstand van elkaar staan, tenzij er kuchschermen tussen worden gezet. Gasten krijgen vooraf een checkgesprek, worden geregistreerd en moeten reserveren. Dat laatste mag ook ter plekke.

Begrafenissen

Daarnaast wordt vanaf 28 april het maximum aantal mensen dat welkom is op een begrafenis verruimd. Waar nu nog vijftig mensen aanwezig mogen zijn bij een begrafenis, zal dat vanaf volgende week woensdag verhoogd worden naar honderd mensen.

Avondklok en bezoek thuis

De avondklok wordt, zoals eerder aangekondigd in het openingsplan, vanaf woensdag 28 april om 04.30 uur in de ochtend afgeschaft. De bezoekregeling wordt vanaf die datum ook verruimd; mensen mogen dan thuis twee personen op bezoek hebben. Momenteel is dat nog één persoon.

Winkels en markten

Niet-essentiële winkels mogen vanaf 28 april weer klanten ontvangen zonder afspraak. Per 25 vierkante meter winkeloppervlakte mag er één klant worden ontvangen. In kleine winkels geldt dat er, per verdieping, maximaal twee klanten tegelijkertijd binnen mogen zijn. Deze winkels mogen tot 20.00 uur openblijven.

Dit voelt goed, maar geen garantie dat ondernemers weer volop omzet gaan draaien Peter Reudink, voorzitter van de markt in Haaksbergen

Alle markten in Nederland mogen vanaf volgende week woensdag, naast etenswaren, ook weer niet-essentiële producten verkopen. "Dat voelt goed aan", stelt Peter Reudink, voorzitter van de markt in Haaksbergen. "Het heeft lang geduurd en we zijn heel blij dat we financieel weer wat kunnen doen. Helemaal omdat het in de buitenlucht plaatsvindt."

"Collega's in de textiel hebben hun goederen voor de zomer al op voorraad en het is jammer dat ze nu al een maand gemist hebben in hun toptijd", vervolgt hij. "We gaan open, maar dat wil niet zeggen dat alle ondernemers direct weer omzet gaan draaien. De steunpakketten zijn nog heel belangrijk."

Fieldlabs

Ook worden door het kabinet voorwaarden gesteld aan Fieldlab-evenementen. Er ontstond vorige week kritiek op de aangekondigde testevenementen, omdat ze volgens medisch experts te grootschalig zouden zijn. Daardoor werden maandag twee evenementen geannuleerd. Nu komt er een extra rem op Fieldlab-experimenten; die worden geschrapt als er meer dan 900 coronapatiënten op de intensive care in de ziekenhuizen liggen.