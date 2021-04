Politie geeft telefoondata vrij in moordzaak Marja Nijholt uit Enschede

De politie Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie hebben in de zaak Marja Nijholt uit Enschede telecomgegevens vrijgegeven aan burgercollectief Bureau Dupin. Marja vertrok op oudejaarsdag 2012 vanuit Enschede en werd een dag later dood aangetroffen in het Brabantse Oss. De verstrekte data, die ontdaan zijn van privacygevoelige gegevens, kunnen mogelijk inzicht bieden in patronen in het telefoonverkeer van Marja Nijholt in de laatste fase van haar leven.

Bureau Dupin is een collectief van betrokken burgers, dat in samenwerking met politie en justitie de meerwaarde van burgerparticipatie in vastgelopen politiezaken onderzoekt. Bureau Dupin werd vorig jaar oktober in het leven geroepen. In januari dit jaar kreeg het bureau nog foto's uit het politiedossier rond de dood van Marja Nijholt. Bureau Dupin mag de politie vragen naar informatie die niet in het openbaar te vinden is.

Omgezet naar code

De onderzoekers kunnen in de telefoongegevens niet zien om welke telefoonnummers het gaat; die zijn omgezet naar een code. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de politie telecomdata in een coldcase onderzoek vrijgeeft voor onderzoek.

"Er zijn technieken beschikbaar die in 2013 ondenkbaar waren", zegt Peter de Kock van Bureau Dupin. "We hopen hiermee opmerkelijkheden te kunnen ontdekken in het telefoonverkeer van Marja Nijholt of in het gebied waar zij de laatste dagen van haar leven is geweest."

Marja Nijholt vertrok op oudejaarsdag 2012 uit Enschede. Volgens getuigen zou ze gezegd hebben dat ze vreesde voor haar leven. De volgende dag werd haar levenloze lichaam in het Brabantse Oss aangetroffen. Ze bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. Er werd een 30-jarige man aangehouden, maar hij werd later niet langer als verdachte gezien. De dader is tot op heden niet gevonden.

Bureau Dupin hoopt te komen tot nieuwe sporen en inzichten die mogelijk leiden tot heropening van de zaak. Sinds de start van Bureau Dupin in oktober 2020 hebben zich meer dan 1800 mensen aangemeld om te participeren in het onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord.