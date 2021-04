Bente Jansen en Lysanne van der Wal verlengen bij Twente Vrouwen

Jansen doorliep de jeugdopleiding van Twente en is bezig aan haar vijfde seizoen in het eerste elftal. "Ik ben ontzettend blij dat ik nog langer bij FC Twente mag blijven. Ik voel mij hier thuis en heb het nog steeds ontzettend naar mijn zin. Komend seizoen hoop ik opnieuw een vaste waarde te zijn en met het team mee te spelen om de prijzen", zegt ze over haar verlenging.

Vertrouwen

Van der Wal is momenteel herstellende van een knieoperatie en komt dit seizoen niet meer in actie. Ze was bezig aan haar derde seizoen. "Ik ben heel blij dat ik mijn contract heb mogen verlengen", aldus Van der Wal. "Momenteel ben ik nog geblesseerd en ik waardeer het ontzettend dat de club ondanks mijn blessure toch nog minimaal een seizoen door wil. Dat laat zien dat FC Twente vertrouwen heeft in mij. Dat geeft mij ook veel vertrouwen tijdens mijn herstel en in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Het is nu belangrijk dat ik weer fit word en ik mij komend seizoen verder ga ontwikkelen."

Overzicht speelsters

Kerstin Casparij, Elena Dhont, Lotte Jansen, Lois Niënhuis, Marisa Olislagers, Ella Peddemors en Daphne van Domselaar lagen al vast tot medio 2022. Twente legde Wieke Kaptein en Sterre Kroezen uit eigen jeugd vast en Kim Everaerts is de eerste nieuwe aanwinst. Licia Darnoud, Sabrine Ellouzi, Sophie Pieterson, Romy Speelman en Lynn Wilms vertrekken uit Enschede. Ook Tommy Stroot verlaat FC Twente, Robert de Pauw is zijn opvolger.