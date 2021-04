Eigenaar café-restaurant Nielz in Almelo: 'Klein vlaggetje kan uit'

Mulder ziet de voordelen, maar maakt zich ook zorgen over hoe hij z'n personeel aan het werk moet houden in de zes uurtjes die de horeca nu open mag.

Bekijk hier hoe Niels Mulder de persconferentie van minister-president Rutte volgde:

Niet elke horecaondernemer ziet de zonnige kant van de versoepeling in. “Ik ben al maanden geleden gestopt met het kijken naar die persconferenties”, vertelt Ruben Strating. Hij is eigenaar van Restaurant & Bar De Vrienden in Ommen. “Die persconferenties zorgen echt voor een bak frustratie.”

Worst

“We mogen in ieder geval weer íets, maar iedereen weet dat dit geen zoden aan de dijk zet. Het is een worst die horeca-ondernemers wordt voorgehouden”, zegt Ruben. “Wij zijn een restaurant en focussen op het diner. Dat gaat natuurlijk niet lukken voor zes uur ‘s avonds. En wat gebeurt er als het gaat regenen? Naar binnen rennen mag namelijk niet. We moeten er het beste van maken, maar het is niet waar we op gehoopt hadden."