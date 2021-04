De brommers kunnen in de schuur blijven: weer geen Luilakken in Kop van Overijssel

Luilakken is een echte traditie in de Kop van Overijssel (Foto: Robert Jansema)

Net als vorig jaar zal in de nacht vóór Koningsdag het geluid van brullende brommers niet te horen zijn in de Kop van Overijssel. Omdat alle activiteiten rond Koningsdag vanwege corona zijn afgelast, gaat ook het traditionele Luilakken niet door meldt de gemeente Steenwijkerland.

Tijdens Luilakken rijden jongeren op bromfietsen met bewerkte uitlaat door verschillende dorpen in de Kop van Overijssel, wat voor een enorm lawaai zorgt en veel bewoners wakker houdt. Het is een traditie in Sint Jansklooster, Zwartsluis, Vollenhove, Belt Schutsloot en Genemuiden.

"Hoewel we op de goede weg zijn, hebben we het coronavirus nog niet onder controle", zegt burgemeester Bats van Steenwijkerland. "De kans op besmetting is nog steeds aanwezig. Het door laten gaan van Luilakken is daarmee dan ook onverantwoord. Het risico dat mensen te weinig afstand houden en met elkaar in contact komen is te groot."

Via de contactpersonen zijn zoveel mogelijk brommerrijders op de hoogte gebracht van het besluit, aldus de gemeente. "De politie ziet er streng op toe dat het Luilakken niet plaatsvindt. Mochten er mensen zijn die ondanks het verbod toch gaan Luilakken, dan kunnen ze rekenen op een boete."

"Ik begrijp dat het opnieuw niet doorgaan van het Luilakken jammer is, maar ga er wel van uit dat, net als vorig jaar, de coronamaatregelen nageleefd worden. Want alleen op deze manier krijgen we het virus onder controle", aldus Bats.

Grote teleurstelling

Deelnemers reageren teleurgesteld op het nieuws, onder meer op social media. Volgens velen kan er prima coronaproof gereden worden. Ook wordt gewezen op het feit dat er wel een fietstocht op Koningsdag gehouden mag worden, maar brommerrijden niet doorgaat. Daarover zegt een woordvoerder van de gemeente: "Aan de ‘georganiseerde’ fietstocht zit geen fysieke keuring of inschrijving vast. Deelnemers kunnen op ieder moment een fietstocht starten."

Er zijn ondertussen signalen van deelnemers die toch willen gaan rijden dit jaar. De gemeente zegt nog niet toe dat er meer gecontroleerd gaat worden door politie of handhaving. "De Wegenverkeerswet, de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 etc. gelden op alle dagen. Dus ook tijdens de Koningsnacht. De politie ziet hierop toe en kan altijd handhaven."