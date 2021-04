Opvang Zwolle heeft niets dan lof voor redders verwaarloosde dieren

Zo'n 85 dieren werden afgeleverd bij de opvang. Konijnen, sierduiven en andere vogels, afkomstig van een kinderboerderij in Drenthe. De beheerder van die kinderboerderij zou zijn opgestapt en de dieren aan hun lot overgelaten hebben. Buurtbewoners hebben de dieren die nog leefden opgevangen en op eigen kosten (medische) zorg verleend.

'Alles op alles gezet'

"Ze hebben alles op alles gezet om deze dieren re redden", vertelt Withaar. "Dat is ook goed gelukt, ze hebben een groot deel van de dieren kunnen redden en oplappen, en hebben dat met eigen middelen gedaan." De eigenaar van Flappus heeft niets dan complimenten voor hen. De dieren zijn vervolgens naar de opvang in Zwolle gebracht.

Een deel van de opgevangen dieren in de geitenweide van stichting Flappus (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Volgens Withaar is het niet een incident. "Een tendens die we jammer genoeg meer zien in deze coronatijd. We merken dat we met regelmaat grote groepen dieren binnenkrijgen. Afkomstig van hobbyfokkers en bungalowparken die eigenlijk niet meer draaien, waarbij dieren worden achtergelaten. Die krijgen vervolgens jongen en nog een keer, waardoor je dus al gauw grote groepen dieren krijgt."

Heftige reacties

Om welke kinderboerderij het gaat is niet bekendgemaakt, mede om de heftige reacties die het nieuws over de verwaarlozing heeft losgemaakt. "We willen ons richten op het herstel van de dieren, om te zorgen dat ze een topleven tegemoet gaan. Ze worden ingeënt, gecastreerd en uiteindelijk gaan ze als koppeltjes naar een nieuw huis", eindigt Withaar.