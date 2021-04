Lees terug: Dag twee strafproces onderwereldoorlog Zwolle, strafeisen tot 19 jaar

De verdachten, broers Idris en Abas, stonden volgens justitie aan de leiding van drugsbende Ali 24/7. Die groep had het aan de stok met een andere drugsorganisatie, waardoor Zwolle bij vlagen een oorlogsgebied leek.

Met wraak als motief, werd er naar automatische wapens gegrepen om de tegenstander uit te schakelen. Idris was zelf ook slachtoffer. Hij werd in september 2019 beschoten in de wijk Stadshagen. Voor de politie het startpunt van verschillende onderzoeken.

Lees hieronder updates vanuit de rechtszaal.

Update 15.25

De strafzaak gaat morgen verder. Dan zullen de advocaten hun verweer voeren.

Update 15.20

Het Openbaar Ministerie wil de Afghaanse broers Idris en Abas, die gezien worden als kopstukken van een wraakzuchtige Zwolse drugsbende, jarenlang de gevangenis in hebben. Tegen Abas is negentien jaar geëist, tegen Idris dertien jaar. De strafeis tegen Idris is lager, omdat hij niet zoals zijn broer voor twee, maar 'slechts' een moordaanslag, kan worden vervolgd.

De gewapende strijd tussen verschillende kampen in Zwolle is uitgemond in een ware onderwereldoorlog. "Een leven is niets waard", zegt de officier van justitie. "Het enige verschil met de Mocro-maffia is dat deze jongens geen gebruik maken van zogenoemde hitters. Ze nemen zelf wapens ter hand."

Update 15.15

Volgens de officier lijken de moordaanslagen in 2016 en oktober 2019 sterk op elkaar. In beide gevallen worden er 'simpele figuren' gebruikt als chauffeur en wordt er gevuurd vanuit een langszij rijdende gestolen auto. "De ene moordaanslag was een blauwdruk voor de ander."

Update 15.05

De schietpartij in 2016, april. Twee Turkse broers worden in hun busje beschoten vanuit een langszij scheurende auto. Een overleeft ternauwernood, de ander raakt lichtgewond.

Volgens het OM kan niet worden bewezen dat Idris hierbij betrokken was. Die moet daar voor worden vrijgesproken, vindt het OM. "Voor Abas is dat anders", zegt de officier.

Zo zeggen de slachtoffers Abas te hebben herkend als schutter. Het zou een wraakactie zijn na een ruzie.

Ook Bolle zegt dat Abas heeft geschoten. Dat heeft hij van Abas zelf, maar ook van Idris en de chauffeur gehoord. Twee andere getuigen vertellen ook over betrokkenheid van Abas.

Update 15.00

Volgens het OM kan ook worden bewezen dat Abas de Audi S7 van Bolle heeft gestolen en gedemonteerd. Dat gebeurde terwijl Bolle in de Belgische gevangenis zat. (voor autodiefstal)

De motor van Bolle's Audi werd teruggevonden in de auto van Abas.

Update 14.45

Het OM gaat nu verder met de gijzeling van oud-bloedbroeder Bolle.

De officier vindt de aangifte van Bolle betrouwbaar. Ook al heeft Bolle een belang dat de broers ervoor worden opgesloten, want ook hij zit in de drugshandel.

Wat het verhaal toch betrouwbaar maakt, is dat niet Bolle zelf naar de politie gaat om de broers 'erbij te lappen', maar dat de politie het zelf hoort tijdens onderzoek naar de liquidatiepoging op Idris.

Als Bolle er zelf naar wordt gevraagd, wil hij niet direct vertellen hoe het gegaan is. Later doet hij dat toch.

Hij is gegijzeld door Idris, Abas, Het Meisje en haar broer. Ze pijnigen en vernederen hem. Gehesen in een dames T-shirt met een afbeelding van de queen-mum moet hij in het bos een graf graven en wordt onder schot gehouden.

Van de mishandeling is een filmpje gemaakt. Die beelden worden aangetroffen op de iPhone in gebruik bij Het Meisje. Daarnaast zijn er chats die bewijzen dat de vier er betrokken bij zijn.

De vriendin van Bolle vindt later het dames T-shirt terug tussen het wasgoed. Eerst is ze nog jaloers, omdat ze denkt dat Bolle is vreemdgegaan. Maar dan hoort ze het verhaal van de gijzeling....

Update 14.35

De officier van justitie gaat nu verder met de jarenlange drugshandel van Idris en Abas.

Verschillende getuigen verklaren voor de broers te hebben gedeald. Sommige zeggen gezien te hebben dat er pakketjes drugs werden verpakt. Een ander heeft wel 's een grote partij drugs voor hen gekocht in Den Haag.

De dealtelefoon Ali24/7 kan worden gekoppeld aan de broers en hun vermeend rechterhand Het Meisje. Daar staan veel gesprekken op die over drugs gaan.

Ook kopers/gebruikers vertellen zaken met de broers en Het meisje te hebben gedaan.

Update 14.30

'Lange' lijkt ontsnapt aan een moordaanslag. De verdachten chatten: "Eerst de kleine pakken [Emin, red.] en daarna 'Lange'. Idris en Abas wilden een einde aan zijn leven, omdat hij hen heeft verlinkt. Eerst aan Emin, later aan de politie.

Update 14.25

Op 26 oktober wordt Emin daadwerkelijk beschoten. 24/7-lid Jaemy wordt er voor opgepakt. Hij zegt dat hij samen met Idris in Den Haag een gestolen Renault Clio heeft gekocht. Met die Clio is hij op 26 oktober met Abas op pad gegaan. Ze moesten bivakmutsen opdoen. Abas heeft geschoten, zegt Jaemy. Emin wordt geraakt, maar is lichtgewond. Emin schiet terug, de Clio wordt geraakt. Emin is niet voor het terugschieten veroordeeld, omdat hij volgens de rechtbank heeft geschoten uit zelfverdediging.

Na de schietpartij heeft hij de Clio samen met Het Meisje in brand gestoken, verteld Jaemy. De volgende dag wordt de wagen uitgebrand teruggevonden, met kogelgaten.

Verschillende getuigen ondersteunen bovenstaand scenario. Ook telefoongegevens en chats ondersteunen dit verhaal, zegt het OM.

Politieonderzoek na de moordaanslag in de wijk Holtenbroek, oktober 2019 (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Update 14.15

Een andere getuige zegt dat hij erbij was toen Abas en Idris de opdracht verstrekten om concurrent Emin te liquideren. Diezelfde getuige zegt ook dat hij een peilzender heeft opgehaald in Brabant. Telefoongegevens laten die reisbewegingen zien.

Later heeft Abas aan de getuige laten zien dat de gps-zender onder de auto van Emin zat. Abas kon de bewegingen van Emins auto volgen op zijn mobiel.

De gps-peilzender is onder de auto geplakt door 24/7-lid Jaemy. Die heeft dat bekend bij de politie. De vermeend rechterhand van Idris en Abas, een jonge vrouw bijgenaamd Het Meisje, staat op de uitkijk. Er wordt nog gechat: 'Zit 'ie'?

Update 14.00

De officier van justitie geeft Abas een compliment over diens kennis van het onderzoeksdossier. "Ik heb best een lange en rijke carrière, maar heb dit nog niet vaak meegemaakt. Ik had vaker strijd met de verdachte in plaats van zijn raadsman."

Update 13.45

"Het bewijs is er en wijst naar deze verdachten", zegt de officier. Hij heeft het over verklaringen van 'Lange', een voormalig lid van Ali24/7, die een wapen kreeg om opponent Emin om te brengen. Deze Lange heeft een boekje opengedaan over de moordopdracht die hij kreeg van Abas en Idris. Ook vertelde hij over de beloofde beloning, 5000 euro, en het testschieten met de pistoolmitrailleur.

Lange vertelde echter aan het beoogde doelwit, Emin, dat hij vermoord zou gaan worden. Volgens de recherche krijgt Idris de moordopdracht als een boemerang terug, als hij zelf wordt beschoten in de wijk Stadshagen. (september 2019) Bij die aanslag is waarschijnlijk het wapen gebruikt dat door de Afghaanse broers eigenlijk verstrekt was om Emin om te brengen.

Veel van de zaken die hij heeft verteld, kloppen met telefoongegevens en chats.

Update 13.30

De zitting is hervat. De officier deelt zijn requisitoir uit. De advocaten van Abas en Idris verwachten forse strafeisen.

Update 11.15

De rechtszaak is geschorst tot 13.30 uur. De officier van justitie heeft tijd nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. Vanmiddag na de lunch zal het OM uit de doeken doen hoe ze naar het dossier kijkt en welke straf er moet volgen voor Abas en Idris.

Update 11.00

Abas heeft 10 pagina's strafblad: geweld, wapens, opium.

Voor zijn aanhouding had hij een metaalbedrijf. Hij kreeg problemen met de bank, omdat hij veel cash afhandelde. "Maar zo gaat dat in de metaalhandel." Toen heeft hij het bedrijf voortgezet in Duitsland. En is daar ook gaan wonen. Bij zijn aanhouding in Gronau, werd de pui uit het huurhuis geblazen. De verhuurder wil daar 20.000 euro schadevergoeding voor hebben.

Hij heeft geen behoefte aan hulp van de reclassering: "Ik ben onschuldig, dus heb hun hulp niet nodig."

Zijn vrouw en kindje van 3 jaar zijn naar Afghanistan verhuisd, naar haar ouders.

Update 10.55

Idris heeft 12 pagina's strafblad: geweldzaken, opiumdelicten, autodiefstal. Hij heeft al verschillende keren celstraffen ondergaan. De reclassering ziet geen mogelijkheden om zijn gedrag te beïnvloeden. De medewerkers zijn ook benauwd om met hem samen te werken, gezien de schietpartijen waarbij hij betrokken lijkt.

"Waar leeft u van?", wil de rechtbank weten. Hij zegt verder een zuinig leven te hebben geleid. Omdat hij bij zijn vriendin woonde had hij geen huurlasten. Verder zegt hij nog spaargeld te hebben, ooit verdiend met zijn grillroom Da Vinci. Die grillroom werd verwoest door brand. Idirs werd verdacht de brand te hebben gesticht. Hij is er niet voor veroordeeld.

Idirs zegt uit Zwolle weg te willen. Hij heeft al een huis, 50 km verderop zegt hij. "Maar ik wil nog verder van Zwolle."

Als hij vrij is, wil hij met broer Abas Hollandse zuivel gaan exporteren naar Afghanistan.

Update 10.40

Volgens Bolle zijn er camerabeelden beschikbaar bij een garagebedrijf, waarop ook bewijzen zouden staan van de gijzeling. De eigenaar van dat bedrijf is benaderd door de politie, maar zegt niets te hebben. Opvallend is dat bij dat garagebedrijf een tijd geleden een bom is ontploft.

Update 10.20

Volgens Idris en Abas is het hele verhaal van de gijzeling "in elkaar gestoken" door Bolle. Hij heeft het volgens hen bedacht en besproken met dezelfde personen als die hen 'erbij lappen' voor de twee moordaanslagen. "Het is een groot complot."

Opvallend is wel dat de gestolen apparatuur van Bolle, waar je makkelijk auto's mee kunt stelen, is teruggevonden in de auto van Het Meisje. (zij wordt gezien als rechterhand van Idris en Abas)

Ook stuurt Idris chats: 'verstop die apparaat!' en 'waar is die kk- apparaat?' Lijkt volgens de officier van justitie te duiden op het apparaat dat van Bolle is gestolen bij de gijzeling.

Update 10.15

Abas toont net als gisteren het onderzoeksdossier uit zijn hoofd te kennen. Hij steekt een heel verhaal af over zwendel met gestolen auto's. De rechters en officier van justitie beginnen vervolgens druk te bladeren in dossiers. Abas' advocaat zegt vervolgens "je gaat te snel". Abas wacht een ogenblik en vraagt: "Ja, zijn jullie er allemaal weer klaar voor?"

Update 10.00

Bij de gijzeling wordt apparatuur van Bolle afgepakt, waarmee je makkelijk auto's kunt stelen. Volgens Bolle hebben Idris en Abas na de gijzeling ook daadwerkelijk veel auto's gestolen: Audi's, Range Rovers, etc.

Update 09.45

De rechtbank begint dag twee met het bespreken van de gijzeling van oud-kameraad 'Bolle'. Die zou door Idris en Abas, samen met een aantal anderen, gegijzeld en gepijnigd zijn. Dat zou in het Stadshagense huis van Het Meisje zijn gebeurd.

Later wordt hij naar eigen zeggen meegenomen naar het Marsbos. Daar wordt hij onder schot gehouden en moest zijn eigen graf graven. Hij mocht nog een laatste wens doen. Ook werd 30.000 euro van hem geëist.

Bolle had ruzie gekregen met Idris en Abas, nadat die naar eigen zeggen zijn dure Audi S7 hadden gestript. Dat zou gebeurd zijn, toen Bolle in een Belgische cel zat voor autodiefstal. Het Meisje stuurt er een berichtje over: 'De S7 heb ik weggezet.'

De politie hoorde over de gijzeling in het onderzoek naar de liquidatiepoging op Idris. Ook kwam er een anonieme melding over binnen, via de geheime dienst van de politie. Daarnaast is er een filmpje van de mishandelde Bolle. Het slachtoffer doet uiteindelijk zijn verhaal bij de politie. Meerdere getuigen verklaren er over. Die hebben filmpjes gezien dat Bolle onder de douche stond van Het Meisje en moest bidden voor zijn leven.

Op de iPhone die gebruikt wordt door Het Meisje, wordt het filmpje teruggevonden.

Abas en Idris ontkennen. Zij zeggen dat Bolle veel meer vijanden heeft, die allemaal zijn drugslijn willen overnemen.

Update 09.30

Dag twee van het proces staat op punt van beginnen. De advocaten van Abas en Idris zijn gearriveerd. Gisteren, op deze eerste dag van het strafproces werd duidelijk dat er veel getuigen zijn die belastend verklaren over de broers, als het gaat over de moordaanslagen waar ze van worden verdacht.

Verder werd duidelijk dat Idris en Abas wapens, geld en drugsvoorraad zouden verstoppen in tonnetjes in de grond. Verstopplekken waren het Marsbos en het Engelse Werk in Zwolle.