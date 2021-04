Live: Dag twee strafproces onderwereldoorlog Zwolle

De rechtbank gaat vandaag verder met de strafzaak tegen twee Afghaanse broers die gezien worden als hoofdrolspelers in de Zwolse onderwereldoorlog. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere moordaanslagen met mitrailleurs en een gijzeling, allemaal afrekeningen in het drugscircuit. De verwachting is dat vandaag de strafeis bekend wordt.

De verdachten, broers Idris en Abas, stonden volgens justitie aan de leiding van drugsbende Ali 24/7. Die groep had het aan de stok met een andere drugsorganisatie, waardoor Zwolle bij vlagen een oorlogsgebied leek.

Met wraak als motief, werd er naar automatische wapens gegrepen om de tegenstander uit te schakelen. Idris was zelf ook slachtoffer. Hij werd in september 2019 beschoten in de wijk Stadshagen. Voor de politie het startpunt van verschillende onderzoeken.

Lees hieronder het updates vanuit de rechtszaal.

Update 10.15

Abas toont net als gisteren het onderzoeksdossier uit zijn hoofd te kennen. Hij steekt een heel verhaal af over zwendel met gestolen auto's. De rechters en officier van justitie beginnen vervolgens druk te bladeren in dossiers. Abas' advocaat zegt vervolgens "je gaat te snel". Abas wacht een ogenblik en vraagt: "Ja, zijn jullie er allemaal weer klaar voor?"

Update 10.00

Bij de gijzeling wordt apparatuur van Bolle afgepakt, waarmee je makkelijk auto's kunt stelen. Volgens Bolle hebben Idris en Abas na de gijzeling ook daadwerkelijk veel auto's gestolen: Audi's, Range Rovers, etc.

Update 09.45

De rechtbank begint dag twee met het bespreken van de gijzeling van oud-kameraad 'Bolle'. Die zou door Idris en Abas, samen met een aantal anderen, gegijzeld en gepijnigd zijn. Dat zou in het Stadshagense huis van Het Meisje zijn gebeurd.

Later wordt hij naar eigen zeggen meegenomen naar het Marsbos. Daar wordt hij onder schot gehouden, en moest zijn eigen graf graven. Hij mocht nog een laatste wens doen. Ook werd 30.000 euro van hem geëist.

Bolle had ruzie gekregen met Idris en Abas, nadat die naar eigen zeggen zijn dure Audi S7 hadden gestript. Dat zou gebeurd zijn, toen Bolle in een Belgische cel zat voor autodiefstal. Het Meisje stuurt er een berichtje over: 'De S7 heb ik weggezet.'

De politie hoorde over de gijzeling in het onderzoek naar de liquidatiepoging op Idris. Ook kwam er een anonieme melding over binnen, via de geheime dienst van de politie. Daarnaast is er een filmpje van de mishandelde Bolle. Het slachtoffer doet uiteindelijk zijn verhaal bij de politie. Meerdere getuigen verklaren er over. Die hebben filmpjes gezien dat Bolle onder de douche stond van Het Meisje en moest bidden voor zijn leven.

Op de iPhone die gebruikt wordt door Het Meisje, wordt het filmpje teruggevonden.

Abas en Idris ontkennen. Zij zeggen dat Bolle veel meer vijanden heeft, die allemaal zijn drugslijn willen overnemen.

Update 09.30

Dag twee van het proces staat op punt van beginnen. De advocaten van Abas en Idris zijn gearriveerd. Gisteren, op deze eerste dag van het strafproces werd duidelijk dat er veel getuigen zijn die belastend verklaren over de broers, als het gaat over de moordaanslagen waar ze van worden verdacht.

Verder werd duidelijk dat Idris en Abas wapens, geld en drugsvoorraad zouden verstoppen in tonnetjes in de grond. Verstopplekken waren het Marsbos en het Engelse Werk in Zwolle.