Hoe Fred Rosenkamp met zijn nagemaakte pasje stiekem de set van A Bridge Too Far kon betreden

"Ik ben een keer bijna van de set weggetrapt. Wist je dat?" Rosenkamp was net klaar met school en verveelde zich gedurende de zomer stierlijk. De filmopnames van A Bridge Too Far zorgden nog voor enige reuring in de 'Sleepy Dutch Town' zoals de New York Times Deventer destijds omschreef. "Ik liep op de set in Wilp regisseur Richard Attenborough tegen het lijf. Zo kwajongen als ik was, vroeg ik hem of ik met hem mee mocht kijken. Dat leek hem niet zo'n goed idee," zo vertelt Rosenkamp. "Attenborough was nog geen seconde verdwenen of er stonden al beveiligers om mij heen. Of ik dat niet nog een keer wilde flikken."

Acteur Laurence Olivier rijdt met zijn Jeep over de in brand staande Muggeplein in Deventer (Foto: Fred Rosenkamp)

Rosenkamp raakte vlak voor de opnames in contact met een loopjongen van producent Joseph Levine. Rosenkamp vertelde de jongen dat zijn broer Hans destijds werkte bij een drukkerij en vroeg of hij zijn pasje mocht namaken. De jongen vertrouwde de jonge Deventenaar en werkte mee. "Door die jongen heb ik de mooiste foto's kunnen maken, zonder dat mensen argwaan kregen. Ik ben inmiddels een stuk ouder. Dit soort gekke streken zou ik nu niet meer doen hoor", glimlacht Fred Rosenkamp.

That Yoda Guy

Een half jaar lang kon Rosenkamp tussen de wereldberoemde acteurs lopen zonder op te vallen. "Het heeft mij zelfs een goede kennis opgeleverd. Ik heb zo nu en dan nog contact met grimeur Nick Maley. Ook hij was destijds een stuk jonger. Enkele jaren later kende de hele wereld hem als diegene die Yoda voor Star Wars heeft bedacht. Ik had een mooie foto van Maley gemaakt en stuurde hem die een paar jaar geleden op. Sindsdien hebben wij zo nu en dan contact."

Rosenkamp kon met zijn nagemaakte pasje ongehinderd zijn gang gaan op de set van de film (Foto: Fred Rosenkamp)

Rosenkamp heeft zijn mooiste plaatjes gebundeld in een fotoboek om de herinneringen in leven te houden. "Dat nagemaakte pasje heeft me veel gebracht. Als ik dat eerder had geweten, had ik het een stuk professioneler aangepakt", aldus een trotse Fred Rosenkamp.